Atalanta, Hien: "Udinese squadra fortissima, è la partita giusta per tornare a vincere"
Nel pre-partita di Udinese-Atalanta ha parlato il centrale difensivo della Dea, Isak Hien, ai microfoni di Dazn: "Sappiamo tutti che l'Udinese è una squadra fortissima e questa è la partita giusta per tornare a vincere".
