Serie B, 11ª giornata: Avellino-Reggiana 4-3. Succede di tutto al 'Partenio'
Se il primo tempo fra Avellino e Reggiana era terminato con un pacifico 1-1, lo stesso non si può dire per la seconda frazione di gioco. Che inizia con vantaggio degli irpini con Biasci, il nuovo pareggio, con controsorpasso, degli emiliani grazie alla doppietta di Novakovic e, infine, la rete del pari per i Lupi a firma di Simic, mentre quella della vittoria porta la firma di Palumbo. Di seguito il quadro completo del turno e la classifica aggiornata:
SERIE B, 11ª GIORNATA
Avellino-Reggiana 4-3
21' Simic (aut.), 32' Insigne (A), 50' Biasci (A), 54' e 62' Novakovich (R), 64' Simic (A), 70' Palumbo (A)
Sabato 1° Novembre
Ore 15:00 - Carrarese-Frosinone
Ore 15:00 - Padova-Sudtirol
Ore 17:15 - Virtus Entella-Empoli
Ore 19:30 - Palermo-Pescara
Domenica 2 Novembre
Ore 15:00 - Bari-Cesena
Ore 15:00 - Catanzaro-Venezia
Ore 15:00 - Modena-Juve Stabia
Ore 17:15 - Monza-Spezia
Ore 19:30 - Sampdoria-Mantova
CLASSIFICA
Modena 21
Monza 20
Cesena 20
Frosinone 18
Venezia 16
Palermo 16
Avellino 16**
Reggiana 15**
Carrarese 14
Juve Stabia 14*
Padova 13
Catanzaro 12
Empoli 11
Südtirol 10
Virtus Entella 10
Bari 9*
Pescara 8
Spezia 7
Sampdoria 7
Mantova 5
*una gara in meno
** una gara in più