Serie B, 11ª giornata: Avellino-Reggiana 4-3. Succede di tutto al 'Partenio'

Se il primo tempo fra Avellino e Reggiana era terminato con un pacifico 1-1, lo stesso non si può dire per la seconda frazione di gioco. Che inizia con vantaggio degli irpini con Biasci, il nuovo pareggio, con controsorpasso, degli emiliani grazie alla doppietta di Novakovic e, infine, la rete del pari per i Lupi a firma di Simic, mentre quella della vittoria porta la firma di Palumbo. Di seguito il quadro completo del turno e la classifica aggiornata:

SERIE B, 11ª GIORNATA

Avellino-Reggiana 4-3

21' Simic (aut.), 32' Insigne (A), 50' Biasci (A), 54' e 62' Novakovich (R), 64' Simic (A), 70' Palumbo (A)

Sabato 1° Novembre

Ore 15:00 - Carrarese-Frosinone

Ore 15:00 - Padova-Sudtirol

Ore 17:15 - Virtus Entella-Empoli

Ore 19:30 - Palermo-Pescara

Domenica 2 Novembre

Ore 15:00 - Bari-Cesena

Ore 15:00 - Catanzaro-Venezia

Ore 15:00 - Modena-Juve Stabia

Ore 17:15 - Monza-Spezia

Ore 19:30 - Sampdoria-Mantova

CLASSIFICA

Modena 21

Monza 20

Cesena 20

Frosinone 18

Venezia 16

Palermo 16

Avellino 16**

Reggiana 15**

Carrarese 14

Juve Stabia 14*

Padova 13

Catanzaro 12

Empoli 11

Südtirol 10

Virtus Entella 10

Bari 9*

Pescara 8

Spezia 7

Sampdoria 7

Mantova 5

*una gara in meno

** una gara in più