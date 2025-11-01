Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Serie C, 12ª giornata: oggi in campo l'Arezzo. Il programma completo dei match

Serie C, 12ª giornata: oggi in campo l'Arezzo. Il programma completo dei matchTUTTO mercato WEB
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Luca Bargellini
Oggi alle 09:19Serie C
Luca Bargellini

Archiviati i due anticipi della 12ª giornata andati in scena ieri, oggi sono in programma altri otto match di Serie C. Con particolare attenzione, nel Girone B, all'impegno dell'Arezzo capolista contro il Campobasso e al derby pugliese, per quanto riguarda il Girone C, fra Casarano e Monopoli. Di seguito il dettaglio dei risultati, il quadro completo del turno e le classiche:

SERIE C, 12ª GIORNATA
GIRONE A
Sabato 1 novembre
Ore 14:30 - Pergolettese-Novara
Ore 17:30 - Virtus Verona-Trento
Domenica 2 novembre
Ore 12:30 - Triestina-Union Brescia
Ore 14:30 - Cittadella-Pro Vercelli
Ore 14:30 - Vicenza-Giana Erminio
Ore 20:30 - Lecco-Arzignano Valchiampo
Ore 20:30 - Lumezzane-Renate
Lunedì 3 novembre
Ore 20:30 - AlbinoLeffe-Inter U23
Ore 20:30 - Alcione Milano-Pro Patria
Ore 20:30 - Ospitaletto-Dolomiti Bellunesi

Classifica: Vicenza 29, Union Brescia 24, Lecco 24, Inter U23 19, Alcione Milano 18, Pro Vercelli 16, Cittadella 15, Renate 13, Trento 13, Dolomiti Bellunesi 13, AlbinoLeffe 12, Pergolettese 12, Giana Erminio 12, Virtus Verona 11, Novara 11, Arzignano Valchiampo 10, Ospitaletto 10, Lumezzane 8, Pro Patria 8, Triestina -7

N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti

GIRONE B
Sabato 1 novembre
Ore 14:30 - Arezzo-Campobasso
Ore 14:30 - Pineto-Pianese
Ore 17:30 - Rimini-Bra
Domenica 2 novembre
Ore 12:30 - Livorno-Forlì
Ore 14:30 - Gubbio-Ternana
Ore 14:30 - Torres-Carpi
Ore 17:30 - Pontedera-Perugia
Ore 17:30 - Ravenna-Ascoli
Ore 17:30 - Sambenedettese-Guidonia Montecelio
Lunedì 3 novembre
Ore 20:30 - Vis Pesaro-Juventus Next Gen

Classifica: Arezzo 28, Ascoli 27, Ravenna 27, Ternana 18, Guidonia Montecelio 17, Forlì 17, Campobasso 16, Gubbio 16, Carpi 15, Pineto 15, Sambenedettese 14, Juventus Next Gen 14, Pianese 13, Vis Pesaro 13, Pontedera 11, Livorno 10, Torres 7, Bra 7, Perugia 6, Rimini -1.

N.B. - Rimini penalizzato di 12 punti

GIRONE C
Casertana-Catania 2-2
27' Di Tacchio (Cat), 35' Proia (Cas), 74' Donnarumma (Cat), 90'+8 rig. Liotti (Cas)
Picerno-Cavese 2-2
21' Esposito (P), 30' Petito (P), 64' Orlando (C), 75' Cionek (C)

Sabato 1 novembre
Ore 14:30 - Team Altamura-Cosenza
Ore 14:30 - Audace Cerignola-Atalanta U23
Ore 14:30 - Casarano-Monopoli
Domenica 2 novembre
Ore 14:30 - Crotone-Trapani
Ore 14:30 - Potenza-Foggia
Ore 17:30 - Giugliano-Siracusa
Ore 17:30 - Latina-Salernitana
Ore 20:30 - Benevento-Sorrento

Classifica: Catania 25*, Salernitana 25, Benevento 22, Cosenza 19, Casarano 18, Monopoli 18, Casertana 18*, Crotone 17, Team Altamura 14, Atalanta U23 14, Potenza 13, Latina 13, Sorrento 12, Cavese 12*, Trapani 11, Picerno 10*, Audace Cerignola 10, Foggia 10, Giugliano 9, Siracusa 6

* una gara in più
N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti

Articoli correlati
Campobasso, Zauri prima dell'Arezzo: "Affrontiamo la migliore del girone" Campobasso, Zauri prima dell'Arezzo: "Affrontiamo la migliore del girone"
Coppa Italia Serie C, il quadro degli Ottavi di Finale: si torna in campo a fine... Coppa Italia Serie C, il quadro degli Ottavi di Finale: si torna in campo a fine novembre
Serie C, si torna in campo per la 12ª giornata. Due anticipi per il Girone C Serie C, si torna in campo per la 12ª giornata. Due anticipi per il Girone C
Altre notizie Serie C
Catania, Toscano: "Contento della prestazione. Il rigore? Situazione da analizzare... Catania, Toscano: "Contento della prestazione. Il rigore? Situazione da analizzare bene"
Serie C, 12ª giornata: oggi in campo l'Arezzo. Il programma completo dei match Serie C, 12ª giornata: oggi in campo l'Arezzo. Il programma completo dei match
Union Brescia, Diana: "A Trieste gara piena di trabocchetti. Giani è recuperato" Union Brescia, Diana: "A Trieste gara piena di trabocchetti. Giani è recuperato"
Ascoli, Tomei prima del Ravenna: "Ci saranno insidie all'ordine del secondo" Ascoli, Tomei prima del Ravenna: "Ci saranno insidie all'ordine del secondo"
Pianese, Birindelli: "La passività mi fa arrabbiare. Vogliamo tenerci stretta la... Pianese, Birindelli: "La passività mi fa arrabbiare. Vogliamo tenerci stretta la Serie C"
Campobasso, Zauri prima dell'Arezzo: "Affrontiamo la migliore del girone" Campobasso, Zauri prima dell'Arezzo: "Affrontiamo la migliore del girone"
Casarani, Di Bari prima del derby contro il Monopoli: "Sappiamo quanto ci tiene la... Casarani, Di Bari prima del derby contro il Monopoli: "Sappiamo quanto ci tiene la città"
Serie C, 12ª giornata: i finali dei due anticipi. Catania beffato ma aggancia la... Serie C, 12ª giornata: i finali dei due anticipi. Catania beffato ma aggancia la vetta
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, ritorno di fiamma per Hjulmand. Nei radar anche Schlager del Lipsia. Il Barca pensa anche a Vlahovic per il dopo Lewandowski. Napoli, per il centrocampo ci sono anche Pellegrini e Ceballos
Le più lette
1 Cremonese-Juventus, le probabili formazioni: Nicola non cambia, Spalletti col 3-4-1-2
2 Milan-Roma, le probabili formazioni: Cristante e Soule dietro a Dybala, Allegri con Nkunku
3 Cosa farà la Juventus sul mercato a gennaio per la rosa di Spalletti
4 Serie A, 10^ giornata LIVE: Juve, Spalletti all'esordio con Openda e Vlahovic
5 Sassuolo-Genoa, le probabili formazioni: Doig si riprende il posto, ballottaggio Vranckx-Thorstvedt
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:05Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Clamoroso dietrofront in casa Genoa: Vieira verso la risoluzione consensuale
Immagine top news n.1 Serie A, 10^ giornata LIVE: Juve, Spalletti all'esordio con Openda e Vlahovic
Immagine top news n.2 La Juve di Spalletti, i dubbi di Milan e Inter, l'emergenza Lazio: le probabili del 10° turno di A
Immagine top news n.3 Aforismi, Vlahovic, mercato e quel tatuaggio: Juve, parla Spalletti. Ma perde subito Yildiz
Immagine top news n.4 Allegri ritrova Leao, ma Tomori e Gimenez vanno verso il forfait: le ultime su Milan-Roma
Immagine top news n.5 Fiorentina, dopo Mandragora anche Dodo va verso il rinnovo: previsto summit con l'agente
Immagine top news n.6 La Juve di Spalletti parte senza Yildiz: il turco e Kelly out con la Cremonese. I convocati
Immagine top news n.7 Il tatuatore di Spalletti: "Non mi sento tradito, ma spero che la sua Juve perda. Forza Napoli!"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Cosa farà la Juventus sul mercato a gennaio per la rosa di Spalletti Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La Fiorentina promossa per il mercato ma bocciata a ottobre: cosa succede ai Viola?
Immagine news podcast n.2 Allegri ha appena scoperto l'arma a doppio taglio di una rosa troppo corta
Immagine news podcast n.3 Come potrebbe giocare la Juventus di Luciano Spalletti
Immagine news podcast n.4 Che disastro, Juventus. Ha esonerato la quarta scelta per il nuovo ciclo
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Pagni: “Catania leggermente avanti, ma nessuna sentenza. Su Tomei-Ascoli vi dico..."
Immagine news Altre Notizie n.2 Juve, Spalletti fa bene a parlare di Scudetto? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Milan favorito sulla Roma. Juve, vedremo se Spalletti..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Inter, Diouf non convince: a gennaio può partire. A centrocampo torna di moda l'idea Frendrup
Immagine news Serie A n.2 Clamoroso dietrofront in casa Genoa: Vieira verso la risoluzione consensuale
Immagine news Serie A n.3 Juventus, Spalletti a Cremona senza Yildiz: obiettivo averlo al top per la sfida di Champions
Immagine news Serie A n.4 Como, problema al volo charter per Napoli: la squadra raggiunge l'hotel soltanto alle 22
Immagine news Serie A n.5 Cremonese rivelazione con il dente avvelenato, peccato non ci sia più Tudor…
Immagine news Serie A n.6 Milan-Roma vista da Florenzi: "Giallorossi sorpresa. I rossoneri hanno fatto un bel mercato"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, al via quest'oggi l'11ª giornata. Occhi sul Palermo, ma anche su Samp-Mantova
Immagine news Serie B n.2 Serie B, Palermo-Pescara: rosanero in cerca di riscatto. Abruzzesi per il blitz storico
Immagine news Serie B n.3 Serie B, Virtus Entella-Empoli: scontro diretto a sorpresa
Immagine news Serie B n.4 Serie B, Padova-Südtirol: veneti per confermarsi, ospiti per ritrovare i tre punti
Immagine news Serie B n.5 Serie B, Carrarese-Frosinone: Calabro per ritrovare i tre punti, Alvini per scalare la vetta
Immagine news Serie B n.6 Serie B, Avellino-Reggiana: amaranto in emergenza, duello Magnani-Biasci
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, 12ª giornata: oggi in campo l'Arezzo. Il programma completo dei match
Immagine news Serie C n.2 Union Brescia, Diana: "A Trieste gara piena di trabocchetti. Giani è recuperato"
Immagine news Serie C n.3 Ascoli, Tomei prima del Ravenna: "Ci saranno insidie all'ordine del secondo"
Immagine news Serie C n.4 Pianese, Birindelli: "La passività mi fa arrabbiare. Vogliamo tenerci stretta la Serie C"
Immagine news Serie C n.5 Campobasso, Zauri prima dell'Arezzo: "Affrontiamo la migliore del girone"
Immagine news Serie C n.6 Casarani, Di Bari prima del derby contro il Monopoli: "Sappiamo quanto ci tiene la città"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, il programma della 4ª: oggi Milan-Lazio e due scontri salvezza
Immagine news Calcio femminile n.2 Corelli dopo l'esordio con l'Italia: "10 giorni fantastici. Ho sempre sognato questo momento"
Immagine news Calcio femminile n.3 Germania, la DFB pronta a rilanciare il calcio femminile: c'è un piano da 100 milioni di euro
Immagine news Calcio femminile n.4 Fiorentina, si ferma Toniolo: trattamento mininvasivo per un emangioma del polpaccio
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma-Inter infiamma la domenica. Il programma della 4ª giornata di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia Femminile U17, Schiavi: "Pro FVS: opportunità importante anche per noi allenatori"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Massimo Palanca e quei calci d'angolo che lo hanno fatto entrare nel mito Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Tutta colpa del VAR? No, ma basta cambi di rotta in corsa…