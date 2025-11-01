Serie C, 12ª giornata: oggi in campo l'Arezzo. Il programma completo dei match

Archiviati i due anticipi della 12ª giornata andati in scena ieri, oggi sono in programma altri otto match di Serie C. Con particolare attenzione, nel Girone B, all'impegno dell'Arezzo capolista contro il Campobasso e al derby pugliese, per quanto riguarda il Girone C, fra Casarano e Monopoli. Di seguito il dettaglio dei risultati, il quadro completo del turno e le classiche:

SERIE C, 12ª GIORNATA

GIRONE A

Sabato 1 novembre

Ore 14:30 - Pergolettese-Novara

Ore 17:30 - Virtus Verona-Trento

Domenica 2 novembre

Ore 12:30 - Triestina-Union Brescia

Ore 14:30 - Cittadella-Pro Vercelli

Ore 14:30 - Vicenza-Giana Erminio

Ore 20:30 - Lecco-Arzignano Valchiampo

Ore 20:30 - Lumezzane-Renate

Lunedì 3 novembre

Ore 20:30 - AlbinoLeffe-Inter U23

Ore 20:30 - Alcione Milano-Pro Patria

Ore 20:30 - Ospitaletto-Dolomiti Bellunesi

Classifica: Vicenza 29, Union Brescia 24, Lecco 24, Inter U23 19, Alcione Milano 18, Pro Vercelli 16, Cittadella 15, Renate 13, Trento 13, Dolomiti Bellunesi 13, AlbinoLeffe 12, Pergolettese 12, Giana Erminio 12, Virtus Verona 11, Novara 11, Arzignano Valchiampo 10, Ospitaletto 10, Lumezzane 8, Pro Patria 8, Triestina -7

N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti

GIRONE B

Sabato 1 novembre

Ore 14:30 - Arezzo-Campobasso

Ore 14:30 - Pineto-Pianese

Ore 17:30 - Rimini-Bra

Domenica 2 novembre

Ore 12:30 - Livorno-Forlì

Ore 14:30 - Gubbio-Ternana

Ore 14:30 - Torres-Carpi

Ore 17:30 - Pontedera-Perugia

Ore 17:30 - Ravenna-Ascoli

Ore 17:30 - Sambenedettese-Guidonia Montecelio

Lunedì 3 novembre

Ore 20:30 - Vis Pesaro-Juventus Next Gen

Classifica: Arezzo 28, Ascoli 27, Ravenna 27, Ternana 18, Guidonia Montecelio 17, Forlì 17, Campobasso 16, Gubbio 16, Carpi 15, Pineto 15, Sambenedettese 14, Juventus Next Gen 14, Pianese 13, Vis Pesaro 13, Pontedera 11, Livorno 10, Torres 7, Bra 7, Perugia 6, Rimini -1.

N.B. - Rimini penalizzato di 12 punti

GIRONE C

Casertana-Catania 2-2

27' Di Tacchio (Cat), 35' Proia (Cas), 74' Donnarumma (Cat), 90'+8 rig. Liotti (Cas)

Picerno-Cavese 2-2

21' Esposito (P), 30' Petito (P), 64' Orlando (C), 75' Cionek (C)

Sabato 1 novembre

Ore 14:30 - Team Altamura-Cosenza

Ore 14:30 - Audace Cerignola-Atalanta U23

Ore 14:30 - Casarano-Monopoli

Domenica 2 novembre

Ore 14:30 - Crotone-Trapani

Ore 14:30 - Potenza-Foggia

Ore 17:30 - Giugliano-Siracusa

Ore 17:30 - Latina-Salernitana

Ore 20:30 - Benevento-Sorrento

Classifica: Catania 25*, Salernitana 25, Benevento 22, Cosenza 19, Casarano 18, Monopoli 18, Casertana 18*, Crotone 17, Team Altamura 14, Atalanta U23 14, Potenza 13, Latina 13, Sorrento 12, Cavese 12*, Trapani 11, Picerno 10*, Audace Cerignola 10, Foggia 10, Giugliano 9, Siracusa 6

* una gara in più

N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti