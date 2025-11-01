Serie C, 12ª giornata: i parziali dei match delle 14:30. Avanti Arezzo e Casarano
Si sono chiuse pochi istanti fa le prime frazioni di gioco dei sei match di Serie C iniziati alle ore 14:30 e validi per la 12ª giornata di campionato. Al 45' da registrare i vantaggi interni di Arezzo e Casarano. Gli altri quattro match sono tutti in parità
SERIE C, 12ª GIORNATA
GIRONE A
In corso
Pergolettese-Novara 0-1
23' Lorenzini
Sabato 1 novembre
Ore 17:30 - Virtus Verona-Trento
Domenica 2 novembre
Ore 12:30 - Triestina-Union Brescia
Ore 14:30 - Cittadella-Pro Vercelli
Ore 14:30 - Vicenza-Giana Erminio
Ore 20:30 - Lecco-Arzignano Valchiampo
Ore 20:30 - Lumezzane-Renate
Lunedì 3 novembre
Ore 20:30 - AlbinoLeffe-Inter U23
Ore 20:30 - Alcione Milano-Pro Patria
Ore 20:30 - Ospitaletto-Dolomiti Bellunesi
GIRONE B
In corso
Arezzo-Campobasso 1-0
16' Cianci
Pineto-Pianese 1-1
14' Pellegrino (Pin), 26' Coccia (Pia)
Sabato 1 novembre
Ore 17:30 - Rimini-Bra
Domenica 2 novembre
Ore 12:30 - Livorno-Forlì
Ore 14:30 - Gubbio-Ternana
Ore 14:30 - Torres-Carpi
Ore 17:30 - Pontedera-Perugia
Ore 17:30 - Ravenna-Ascoli
Ore 17:30 - Sambenedettese-Guidonia Montecelio
Lunedì 3 novembre
Ore 20:30 - Vis Pesaro-Juventus Next Gen
GIRONE C
Casertana-Catania 2-2
27' Di Tacchio (Cat), 35' Proia (Cas), 74' Donnarumma (Cat), 90'+8 rig. Liotti (Cas)
Picerno-Cavese 2-2
21' Esposito (P), 30' Petito (P), 64' Orlando (C), 75' Cionek (C)
In corso
Team Altamura-Cosenza 0-0
Audace Cerignola-Atalanta U23 1-1
14' Gambale (AC), 27' Vavassori (At)
Casarano-Monopoli 1-0
16' Chiricò
Domenica 2 novembre
Ore 14:30 - Crotone-Trapani
Ore 14:30 - Potenza-Foggia
Ore 17:30 - Giugliano-Siracusa
Ore 17:30 - Latina-Salernitana
Ore 20:30 - Benevento-Sorrento