Serie C, 12ª giornata: i parziali dei match delle 14:30. Avanti Arezzo e Casarano

Si sono chiuse pochi istanti fa le prime frazioni di gioco dei sei match di Serie C iniziati alle ore 14:30 e validi per la 12ª giornata di campionato. Al 45' da registrare i vantaggi interni di Arezzo e Casarano. Gli altri quattro match sono tutti in parità

SERIE C, 12ª GIORNATA

GIRONE A

In corso

Pergolettese-Novara 0-1

23' Lorenzini

Sabato 1 novembre

Ore 17:30 - Virtus Verona-Trento

Domenica 2 novembre

Ore 12:30 - Triestina-Union Brescia

Ore 14:30 - Cittadella-Pro Vercelli

Ore 14:30 - Vicenza-Giana Erminio

Ore 20:30 - Lecco-Arzignano Valchiampo

Ore 20:30 - Lumezzane-Renate

Lunedì 3 novembre

Ore 20:30 - AlbinoLeffe-Inter U23

Ore 20:30 - Alcione Milano-Pro Patria

Ore 20:30 - Ospitaletto-Dolomiti Bellunesi

GIRONE B

In corso

Arezzo-Campobasso 1-0

16' Cianci

Pineto-Pianese 1-1

14' Pellegrino (Pin), 26' Coccia (Pia)

Sabato 1 novembre

Ore 17:30 - Rimini-Bra

Domenica 2 novembre

Ore 12:30 - Livorno-Forlì

Ore 14:30 - Gubbio-Ternana

Ore 14:30 - Torres-Carpi

Ore 17:30 - Pontedera-Perugia

Ore 17:30 - Ravenna-Ascoli

Ore 17:30 - Sambenedettese-Guidonia Montecelio

Lunedì 3 novembre

Ore 20:30 - Vis Pesaro-Juventus Next Gen

GIRONE C

Casertana-Catania 2-2

27' Di Tacchio (Cat), 35' Proia (Cas), 74' Donnarumma (Cat), 90'+8 rig. Liotti (Cas)

Picerno-Cavese 2-2

21' Esposito (P), 30' Petito (P), 64' Orlando (C), 75' Cionek (C)

In corso

Team Altamura-Cosenza 0-0

Audace Cerignola-Atalanta U23 1-1

14' Gambale (AC), 27' Vavassori (At)

Casarano-Monopoli 1-0

16' Chiricò

Domenica 2 novembre

Ore 14:30 - Crotone-Trapani

Ore 14:30 - Potenza-Foggia

Ore 17:30 - Giugliano-Siracusa

Ore 17:30 - Latina-Salernitana

Ore 20:30 - Benevento-Sorrento