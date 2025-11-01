Atalanta, Juric: "Scamacca vogliamo inserirlo piano piano, ci manca cattiveria sottoporta"

Il tecnico dell'Atalanta, Ivan Juric, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre-partita della gara contro l'Udinese.

Atalanta e Bayern le uniche a non aver mai perso, cosa è mancato nei tanti pareggi?

"Le prestazioni sono ottime, ci manca più cattiveria sottoporta. Dobbiamo trovare gli episodi che ti fanno vincere le partite".

Più una questione tecnica o mentale?

"Più tecnica, poi ci sono situazioni in cui serviva più lucidità".

Prima volta con il nuovo tridente, figlia del modulo dell'Udinese?

"Di Scamacca sappiamo le qualità, vogliamo inserirlo piano piano. De Ketelaere e Lookman hanno speso tanto, per cui abbiamo optato per Samardzic e Sulemana".