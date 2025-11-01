Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Venezia, Stroppa: "A Catanzaro ambiente molto difficile. Duncan ci sarà, Compagnon no"

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Luca Bargellini
Oggi alle 14:49Serie B
Luca Bargellini

Giovanni Stroppa, tecnico del Venezia, ha analizzato nel corso della consueta conferenza stampa della vigilia, il match di domani sul campo del Catanzaro, valido per l'11ª giornata del campionato di Serie B.

“La prestazione contro il SudTirol - si legge su TrivenetoGoal.it -,al di là dei tre gol, è stata importante; l’avversario era temibile e siamo riusciti a limitarne le qualità. Detto questo, domani affrontiamo una squadra forte che arriva da due vittorie consecutive, sono in salute e hanno un’idea di gioco ben definita, giocheremo poi in un ambiente difficile.

Siamo la seconda squadra della Serie B per gol fatti, in avanti le cose stanno andando bene, anche se possiamo sempre finalizzare meglio rispetto a quanto produciamo. Mercoledì scorso c’è stata una qualità e velocità di palleggio superiore, gli avversari hanno fatto fatica a bloccare le nostre sortite offensive, abbiamo lavorato ai fianchi senza mai forzare le giocate.

Duncan è recuperato e sta bene, al momento ho più scelte a disposizione in tutti i reparti per alternare i ragazzi. Pietrelli lo scorso anno ha giocato quasi tutto il campionato sulla corsia di sinistra; arriva da un precampionato dove si è allenato a parte e stiamo cercando di gestirlo per portarlo al massimo livello di forma.

Quando giochiamo allo stadio Penzo sicuramente l’ambiente è favorevole, ma fuori casa le partite sono le stesse. Tra Pescara e Carrara abbiamo concesso gol troppo facili, nei momenti di calo ci siamo presi delle pause mentali e non abbiamo messo la cattiveria giusta negli episodi importanti. Dietro bisogna essere attenti nelle marcature, dobbiamo prevedere le giocate degli avversari, se usiamo la giusta concentrazione abbiamo meno probabilità di concedere occasioni all’avversario. Davanti e in mezzo al campo stiamo facendo bene, è difficile per me pensare di cambiare pedine.

Il Catanzaro è una squadra con grande qualità di palleggio, che rispecchia l’idea dell’allenatore, in Iemmello ha un leader tecnico e caratteriale e ha anche giocatori che danno verticalità al gioco. E’ una squadra allestita bene per la categoria, negli anni ha mantenuto la stessa identità e concetti.”

