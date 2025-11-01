Catania, Toscano: "Contento della prestazione. Il rigore? Situazione da analizzare bene"
Dopo il pareggio contro la Casertana, il tecnico del Catania Domenico Toscano ha commentato: "Anche in 10 contro 11 la partita era chiusa - riporta Catanista.com - Sono contento della prestazione, contro una squadra rognosa e tosta, ma dispiace non aver portato a casa la vittoria. Ora resettiamo, così come abbiamo fatto dopo le partite vinte e pensiamo alla prossima.
L'episodio del rigore? È una situazione da analizzare bene. Comunque il bicchiere è mezzo pieno, nel primo tempo abbiamo creato tanto e anche nella ripresa, con i cambi di Rolfini e Caturano, abbiamo ridato energia".
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
