Carrarese-Frosinone, le formazioni ufficiali: Calabro ne cambia 3. Alvini nessuno
Arrivano le formazioni ufficiali di Carrarese-Frosinone, match delle ore 15 valido per l'11ª giornata di Serie B.
Toscani che cambiano tre elementi rispetto al ko di Cesena: Zanon al posto di Bouah come quinto di destra, Cicconi anziché Belloni a sinistra e Arena al centro con Melegoni out. Ciociari che, invece, confermano lo schieramento che martedì ha battuto 4-0 la Virtus Entella nel turno infrasettimanale di campionato.
Carrarese (3-5-2): Bleve; Ruggeri, Illanes, Imperiale; Zanon, Zuelli, Schiavi, Arena, Cicconi; Abiuso, Finotto. Allenatore: Calabro.
Frosinone (4-3-3): Palmisani; A. Oyono, Calvani, J. Gelli, Bracaglia; Kone, Calò, Koutsoupias; Ghedjemis, Raimondo, Kvernadze. Allenatore: Alvini.
