Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Lecce, Di Francesco torna sul rigore di Camarda: "Ho deciso io, chi non fa non sbaglia"

Lecce, Di Francesco torna sul rigore di Camarda: "Ho deciso io, chi non fa non sbaglia"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 15:23Serie A
Paolo Lora Lamia

Weekend importante per il Lecce, atteso dalla sfida di domani in trasferta contro la Fiorentina. Nonostante le due squadre partissero per obiettivi ben diversi, quello del Franchi è un vero e proprio scontro salvezza visto che i viola hanno 4 punti e i salentini 6. La squadra di Di Francesco viene dalla sconfitta di misura contro il Napoli, risultato sul quale ha pesato il rigore fallito sullo 0-0 da Francesco Camarda.

Su questo episodio è tornato il tecnico leccese, nella conferenza stampa di vigilia tenuta oggi: "Lui ha voluto fortemente battere questo rigore, era tra i rigoristi. Quando si scende in campo per me non conta la carta d'identità. Ho deciso io che lo battesse, c'erano due rigoristi in campo fra cui lui. L'ha battuto ma chi non fa non sbaglia. E' stato sbagliato il gesto tecnico, non la scelta. Ma i rigori si sbagliano anche a 30 anni. Deve focalizzarsi sulla prossima partita, ci saranno altre opportunità".

Se Camarda è alle prese con un momento non facile per via del recente rigore fallito, non va certo meglio a Nikola Stulic. Acquistato in estate per sostituire Krstovic, il serbo è ancora a secco di gol avendo fin qui totalizzato 8 presenze. "Stulic è un giocatore che ha dimostrato di saper far gol. Se lui si focalizza in questo momento solo su quello fa un grandissimo errore. Lui deve farci salire, tenere palla e ripulire tante situazioni. Allo stesso tempo deve attaccare con ferocia la porta. Il gol è una conseguenza di tutto ciò. Questo vale anche per Camarda", ha detto Di Francesco in conferenza.

Articoli correlati
Lecce, Di Francesco: "Fiorentina avversario ostico. Formazione? Ci sarà qualche cambio"... Lecce, Di Francesco: "Fiorentina avversario ostico. Formazione? Ci sarà qualche cambio"
Lecce, Di Francesco: "A Camarda servirà questo rigore. Peccato, meritavamo una gioia"... Lecce, Di Francesco: "A Camarda servirà questo rigore. Peccato, meritavamo una gioia"
Lecce, Di Francesco: "Non meritavamo questa sconfitta" Lecce, Di Francesco: "Non meritavamo questa sconfitta"
Altre notizie Serie A
Torino, Baroni e il dualismo tra i pali: "Domani gioca Paleari. Gerarchie? Conta... Torino, Baroni e il dualismo tra i pali: "Domani gioca Paleari. Gerarchie? Conta il valore"
Verona, Zanetti: "Inter fra le top 5 in Europa. Serdar? Spero niente di troppo grave"... Live TMWVerona, Zanetti: "Inter fra le top 5 in Europa. Serdar? Spero niente di troppo grave"
Parma, Cuesta: "Forse Almqvist non ci sarà. Veniamo da due partite intense" Live TMWParma, Cuesta: "Forse Almqvist non ci sarà. Veniamo da due partite intense"
Gilardino prima di Torino-Pisa: "La priorità è dare continuità alle nostre prestazioni"... Gilardino prima di Torino-Pisa: "La priorità è dare continuità alle nostre prestazioni"
Lecce, Di Francesco torna sul rigore di Camarda: "Ho deciso io, chi non fa non sbaglia"... Lecce, Di Francesco torna sul rigore di Camarda: "Ho deciso io, chi non fa non sbaglia"
Dybala non dimentica il passato bianconero: messaggio alla Juve per i suoi 128 anni... Dybala non dimentica il passato bianconero: messaggio alla Juve per i suoi 128 anni
La salvezza anticipata l'anno scorso, le tante difficoltà quest'anno: i numeri di... La salvezza anticipata l'anno scorso, le tante difficoltà quest'anno: i numeri di Vieira al Genoa
Atalanta, Hien: "Udinese squadra fortissima, è la partita giusta per tornare a vincere"... Atalanta, Hien: "Udinese squadra fortissima, è la partita giusta per tornare a vincere"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, ritorno di fiamma per Hjulmand. Nei radar anche Schlager del Lipsia. Il Barca pensa anche a Vlahovic per il dopo Lewandowski. Napoli, per il centrocampo ci sono anche Pellegrini e Ceballos
Le più lette
1 Cremonese-Juventus, le probabili formazioni: Nicola non cambia, Spalletti col 3-5-2
2 Milan-Roma, le probabili formazioni: Cristante e Soule dietro a Dybala, Allegri con Nkunku
3 Clamoroso in casa Fiorentina. Daniele Pradè non è più il ds dei viola: il comunicato del club
4 Serie A, 10^ giornata LIVE: Juve, Spalletti all'esordio con Openda e Vlahovic
5 Juventus, ritorno di fiamma per Hjulmand. Nei radar anche Schlager del Lipsia. Il Barca pensa anche a Vlahovic per il dopo Lewandowski. Napoli, per il centrocampo ci sono anche Pellegrini e Ceballos
Ora in radio
Repliche 13:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Panchina Genoa, avanzano Vanoli e D'Aversa. Il punto sui possibili nomi per il post Vieira
Immagine top news n.1 Retroscena Pradè: l'addio alla Fiorentina tramite dimissioni. Pioli domani è in panchina
Immagine top news n.2 Clamoroso in casa Fiorentina. Daniele Pradè non è più il ds dei viola: il comunicato del club
Immagine top news n.3 Il Genoa saluta Vieira. I primi nomi per il prossimo allenatore: c'è anche De Rossi
Immagine top news n.4 Genoa, Murgita e Criscito già a lavoro con la squadra in vista della gara con il Sassuolo
Immagine top news n.5 Genoa, arriva la risoluzione con Vieira. L'allenamento sarà diretto da Murgita e Criscito
Immagine top news n.6 La Juve di Spalletti, i dubbi di Milan e Inter, l'emergenza Lazio: le probabili del 10° turno di A
Immagine top news n.7 Aforismi, Vlahovic, mercato e quel tatuaggio: Juve, parla Spalletti. Ma perde subito Yildiz
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Napoli ha un obiettivo chiaro per la prossima sessione di calciomercato Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Cosa farà la Juventus sul mercato a gennaio per la rosa di Spalletti
Immagine news podcast n.2 La Fiorentina promossa per il mercato ma bocciata a ottobre: cosa succede ai Viola?
Immagine news podcast n.3 Allegri ha appena scoperto l'arma a doppio taglio di una rosa troppo corta
Immagine news podcast n.4 Come potrebbe giocare la Juventus di Luciano Spalletti
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Pagni: “Catania leggermente avanti, ma nessuna sentenza. Su Tomei-Ascoli vi dico..."
Immagine news Altre Notizie n.2 Juve, Spalletti fa bene a parlare di Scudetto? Il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Milan favorito sulla Roma. Juve, vedremo se Spalletti..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Verona, Zanetti: "Inter fra le top 5 in Europa. Serdar? Spero niente di troppo grave"
Immagine news Serie A n.2 Gilardino prima di Torino-Pisa: "La priorità è dare continuità alle nostre prestazioni"
Immagine news Serie A n.3 Lecce, Di Francesco torna sul rigore di Camarda: "Ho deciso io, chi non fa non sbaglia"
Immagine news Serie A n.4 Parma, Cuesta: "Forse Almqvist non ci sarà. Veniamo da due partite intense"
Immagine news Serie A n.5 Dybala non dimentica il passato bianconero: messaggio alla Juve per i suoi 128 anni
Immagine news Serie A n.6 La salvezza anticipata l'anno scorso, le tante difficoltà quest'anno: i numeri di Vieira al Genoa
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Bari-Cesena, i convocati di Caserta: torna Nikolaou. Assenti Kassama e Vicari
Immagine news Serie B n.2 Reggiana, Dionigi: "Grande prova, peccato per le palle inattive. Rigore non c'era"
Immagine news Serie B n.3 Mantova, Rinaudo si presenta: "Ho visto una squadra viva. La prima chiamata a Botturi"
Immagine news Serie B n.4 Venezia, Stroppa: "A Catanzaro ambiente molto difficile. Duncan ci sarà, Compagnon no"
Immagine news Serie B n.5 Serie B, 11ª giornata: Avellino-Reggiana 4-3. Succede di tutto al 'Partenio'
Immagine news Serie B n.6 Avellino-Reggiana 4-3, le pagelle: giornata da incubo per le difese, bene Novakovich
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, 12ª giornata: i parziali dei match delle 14:30. Avanti Arezzo e Casarano
Immagine news Serie C n.2 Team Altamura, Mangia prima del Cosenza: "Loro fra i migliori del girone"
Immagine news Serie C n.3 Coppa Italia Serie C, Giudice Sportivo: sette squalificati per un turno
Immagine news Serie C n.4 Catania, Toscano: "Contento della prestazione. Il rigore? Situazione da analizzare bene"
Immagine news Serie C n.5 Serie C, 12ª giornata: oggi in campo l'Arezzo. Il programma completo dei match
Immagine news Serie C n.6 Union Brescia, Diana: "A Trieste gara piena di trabocchetti. Giani è recuperato"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, 4ª giornata: Parma-Napoli Women 1-1. Partenopee al 2° posto
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 4ª giornata: Parma-Napoli 0-1 all'intervallo. Decide Muth
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, il programma della 4ª: oggi Milan-Lazio e due scontri salvezza
Immagine news Calcio femminile n.4 Corelli dopo l'esordio con l'Italia: "10 giorni fantastici. Ho sempre sognato questo momento"
Immagine news Calcio femminile n.5 Germania, la DFB pronta a rilanciare il calcio femminile: c'è un piano da 100 milioni di euro
Immagine news Calcio femminile n.6 Fiorentina, si ferma Toniolo: trattamento mininvasivo per un emangioma del polpaccio
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Massimo Palanca e quei calci d'angolo che lo hanno fatto entrare nel mito Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Tutta colpa del VAR? No, ma basta cambi di rotta in corsa…