Team Altamura, Mangia prima del Cosenza: "Loro fra i migliori del girone"

Devis Mangia, tecnico del Team Altamura ha presentato in conferenza stampa la prossima gara di campionato contro il Cosenza in programma questo pomeriggio alle 14:30. Queste le sue parole riportate da TuttoCalcioPuglia:

"Il Cosenza è una squadra di alto livello, penso che insieme a Salernitana, Catania e Benevento si giocheranno i primi posti; è una squadra con tanti giocatori che hanno giocato in B lo scorso anno, con un'idea chiara di gioco. Sappiamo che è una gara complicata, ma noi dobbiamo mettere tutte le nostre caratteristiche in campo sapendo interpretare in modo corretto i vari momenti della gara, lavorando di squadra in tutte le fasi. Noi lavoriamo molto su noi stessi prima che su gli altri, però abbiamo analizzato le loro caratteristiche sia di squadra che dei singoli, sapendo che contro ci troveremo una squadra con una grandissimo rendimento offensivo. Il fatto che molte squadre si sono adattate o hanno fatto scelte in funzione alla gara contro di noi è una cosa che ci deve rendere orgogliosi, a prescindere dalle mie scelte tecniche. Se una squadra non lavora da squadra durante la settimana questo non può succedere. Devo dire che anche chi non sta giocando dall'inizio ha sempre un atteggiamento molto propositivo, anche se si tratta di qualcuno più grande. In una stagione si ha spazio tutti, quindi sono contento dei ragazzi che ho.

La mentalità nostra deve essere sempre quella di migliorare, e di fare sempre di più rispetto a quanto fatto fino a ieri. Dobbiamo assolutamente non pensare a quello che è stato fatto e non guardare più in la della gara di domani, dobbiamo essere concentrati solamente sul Cosenza senza pensare ad altre sfide, confidando anche sulla spinta del nostro pubblico. Mi sembrano due squadre che hanno l'idea di giocare, quindi la differenza la faranno le fasi di gioco gestite meglio. Sicuramente questa partita non sarà una partita spartiacque nel nostro campionato, ma semplicemente una partita importante come lo sono tutte. Sappiamo il trittico di gare, ma dobbiamo pensare solamente a questa, non possiamo fare nulla sul passato e sicuramente neanche sul futuro, l'unica cosa che possiamo fare è determinare la gara di domani. Fuori sicuro c'è Agostinelli, e abbiamo altre 2-3 situazioni da monitorare: vediamo Poli come sta, le altre le definiamo domani mattina perchè dobbiamo aspettare un attimo e vedere un po. Mi auguro che lo stadio sarà pieno perchè la squadra sente quando il pubblico ci accompagnare per affrontare queste sfide" .