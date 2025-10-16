Come sono andati i giocatori dell'Hellas Verona nella sosta: il sogno Mondiale di Belghali e Niasse

Sono 7 i giocatori che hanno lasciato all'inizio della scorsa settimana l'Hellas Verona per rispondere alle chiamate delle loro nazionali e per due di loro è stata decisamente una volta da ricordare. Prima Belghali, che in un sol colpo ha sia esordito con la maglia dell'Algeria che festeggiato per la qualificazione al prossimo Mondiale raggiunta dalle Volpi del Deserto (e ha poi giocato da titolare la seconda partita); poi, giusto qualche giorno dopo quasi lo stesso è successo al centrocampista Niasse, che ha però assistito all'impresa qualificazione dei compagni del Senegal, dopo aver esordito da subentrato nella gara precedente.

C'è stata gioia poi anche per Kastanos, che ha trovato la via del gol nel poker del suo Cipro a San Marino, mentre Bradaric ha giocato - titolare e 90 minuti - una delle due partite della sua Croazia. Curiosità finale: i giovanissimi rumeni Szimionas e Vermesan, entrambi nel giro della Primavera, hanno giocato da titolari la prima partita con la Romania, uscendo entrambi dopo un'ora, per poi subentrare nella seconda.

HELLAS VERONA (7)

Rafik Belghali (Algeria): 90' vs Somalia, 67' vs Uganda

Grigoris Kastanos (Cipro): 90' vs Bosnia, 73' vs San Marino (1 gol)

Domagoj Bradaric (Croazia): in tribuna vs Repubblica Ceca, 90' vs Gibilterra

Tobias Slotsager (Danimarca U21): in panchina vs Austria U21, 33' vs Belgio U21

Luca Szimionas (Romania U21): 60' vs Serbia U21, 11' vs Cipro U21

Ioan Vermesan (Romania U21): 60' vs Serbia U21, 1' vs Cipro U21

Cheikh Niasse (Senegal): 18' vs Sudan del Sud, in tribuna vs Mauritania