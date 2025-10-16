Dalla serie B alla Nazionale, Empoli: poco spazio per Popov. Konate torna dal Mondiale

Sono stati ben i 41 giocatori di Serie B che in questa pausa per le nazionali hanno lasciato i rispettivi club per vestire la maglia del proprio paese sia a livello di squadra maggiore sia a livello di Under. Analizziamo squadra per squadra come sono andati.

Folta la pattuglia che ha lasciato Empoli in questa settimana e che si è andata ad aggiungere a quel Ismael Konate impegnato al Mondiale con l’Under 20. Joseph Ceesay è partito alla volta del Gambia, Gabriele Guarino e Brando Moruzzi con l’Under 21 italiana, Bogdan Popov con l’Under 21 ucraina e infine Thomas Campaniello con l’Italia Under 18.

Il laterale del Gambia ha giocato da titolare la scoppiettante sfida contro il Gabon (4-3 per quest’ultimi il finale) lasciando il campo dopo 50 minuti sul risultato di 3-2 per i suoi, mentre non è stato inserito fra i convocati della vittoria per 7-0 contro le Seychelles. Per quanto riguarda Guarino e Moruzzi invece c’è da registrare l’assenza nella vittoria contro la Svezia, con il primo che ha poi giocato 45’, subentrando a Marianucci a inizio ripresa, contro l’Armenia, mentre per il secondo c’è stata un’altra tribuna. Pochi minuti in campo invece per Popov nelle due gare di qualificazione all’Europeo contro Ungheria (3-3 il finale) e Croazia (sconfitta per 1-0): in entrambe le occasioni il classe 2007 è subentrato nel finale giocando 9 minuti in entrambe le sfide. Per Campaniello invece sono arrivati 5’ nella prima amichevole coi pari età dell’Austria, persa 2-0, e poi la maglia da titolare e un tempo in campo nella seconda amichevole sempre con gli stessi avversari, persa questa volta per 1-0.

Infine il capitolo Konate: l’attaccante è subentrato al 54° in occasione della sfida conto l’Australia all’esordio al Mondiale U20 per poi restare in panchina nel 2-2 contro Cuba. Maglia da titolare invece nella sconfitta, ininfluente, contro l’Argentina nella terza gara del girone. Contro gli Stati Uniti negli ottavi invece sono arrivati appena 12 minuti nel tentativo di rimonta, non riuscito, degli azzurrini.

I convocati:

Joseph Ceesay (Gambia): 50’ contro il Gabon; assente contro le Seychelles

Gabriele Guarino (Italia U21): in tribuna contro la Svezia; 45’ contro l’Armenia

Brando Moruzzi (Italia U21): in tribuna sia contro la Svezia sia contro l’Armenia

Bogdan Popov (Ucraina U21): 9’ contro l’Ungheria; 9’ contro la Croazia.

Thomas Campaniello (Italia U18): 5’ nella prima amichevole contro l’Austria; 45’ nella seconda amichevole sempre contro l’Austria

Ismael Konate (Italia U20): 36’ contro l’Australia; panchina contro Cuba; 90’ contro l’Argentina; 12’ conto gli Stati Uniti