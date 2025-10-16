Pescara, Capellini: "Carrarese compatta. Servirà scendere in campo con attenzione"

A margine di un evento organizzato da uno degli sponsor del Pescara, Riccardo Capellini ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla ripresa del campionato di Serie B, con la gara contro la Carrarese in programma:

"Affronteremo la Carrarese con un solo obiettivo: conquistare i 3 punti. E’ una gara delicata - si legge su Il Messaggero - abbiamo avuto due settimane per preparare la partita, la giochiamo davanti al nostro pubblico e siamo molto carichi. Bisogna fare affidamento sull’intero organico. Non dobbiamo preoccuparci, in rosa ci sono giocatori in grado di rimpiazzare gli assenti. La Carrarese è una buona squadra, compatta e ha meccanismi collaudati, dal momento che molti calciatori giocano insieme da qualche anno. Bisogna scendere in campo con grande attenzione".

Al medesimo evento, ma questa volta ai microfoni di TMW, ha preso la parola anche Fabrizio Caligara: "Sono contento di essere finalmente rientrato, purtroppo la stagione non è partita benissimo però mi è servito per lavorare e rimettermi a posto: non vedo l'ora, sabato, di fare i primi minuti con questa maglia. Qui ho trovato uno spogliatoio bellissimo, un gruppo unito, manca solo di toglierci qualche soddisfazione in campo. Ma sia chiara una cosa, guardare adesso la classifica è inutile, il campionato è lungo e ci sono ancora tantissime partite a disposizione: ora dobbiamo solo pensare a partita per partita, senza guardare in là, ora non ci sono da fare drammi né altro".