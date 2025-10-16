Milan ancora con Fly Emirates: la maglia varrà 45 milioni, staccate Inter e Juventus

Milan e Fly Emirates hanno annunciato ieri che andranno ancora avanti assieme. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola spiega che il matrimonio oltrepasserà il ventennio: celebrato nel 2007, con il nuovo rinnovo della durata di cinque anni tenderà verso il 2031.

Una notizia che fa sorridere le casse rossonere. Il precedente accordo aveva portato a un raddoppio delle entrate: dai 15 milioni di base il Milan è passato ai 30 della stagione in corso, ma il quotidiano stima che dal prossimo anno si toccherà quota 35 milioni garantiti da Emirates. Con la prospettiva di salire a 40 considerando i bonus, negli anni successivi.

Insomma, allo stato attuale delle cose il Milan avrà la maglia più ricca del campionato italiano: considerando solo le sponsorizzazioni commerciali, i rossoneri dalla stagione 2026/27 riceveranno 35 milioni da Emirates, più 5 a testa dai confermati Msc Crociere (manica) e Bitpanda (retro), per un totale di 45 milioni.

L'Inter comunque confermerà le cifre di quest'anno, che la vedono al momento in vetta con 41 milioni di euro a stagione: 30 da Betsson (fino al 2028), 6 da Gate.io per la manica (sostituibile a pari condizioni) e 5 da U-Power per il retro maglia (fino al 2027).

La Juventus ha chiuso l’ultima stagione con 32 milioni: 19 da Jeep, 4 da Visit Detroit, 5 da WhiteBit (manica) e 4 da Cygames (retro). Dal 2026-27 è previsto un aumento a 36 milioni grazie all’ampliamento dell’accordo con Jeep, mentre resta da rinnovare il contratto con lo sponsor sul retro.