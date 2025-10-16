Come sono andati i giocatori del Genoa nella sosta: Malinovskyi show, bene gli azzurrini

Erano 8 i giocatori del Genoa che hanno lasciato il centro sportivo del Grifone all'inizio della settimana scorsa per rispondere alla convocazione delle rispettive nazionali, lasciando quindi gli allenamenti di Vieira.

Il grande protagonista di questa sosta per le nazionali di casa Genoa è senza dubbio Ruslan Malinovskyi, che nelle due partite disputate con la sua Ucraina è parso tornato alla forma dei giorni migliori. Una doppietta all'Islanda nella prima partita per lui, corredata poi dal gol con assist nel secondo match della pausa, che vedeva opposti gli ucraini all'Azerbaigian. Molto bene anche i due azzurrini Ekhator e Fini, che hanno sfruttato gli scampoli di partita a loro disposizione per lasciare il segno con gol e assist. Gioia, infine, pure per Ellertsson, andato a segno nella sconfitta della sua Islanda per 3-5 con l'Ucraina, la stessa partita in cui il compagno di squadra nel club Malinovskyi ne ha messi a segno due.

GENOA (8)

Sebastian Otoa (Danimarca U21): 90' vs Austria U21,

Brooke Norton-Cuffy (Inghilterra U21): 84' vs Moldavia U21, 90' vs Andorra U21

Mikael Ellertsson (Islanda): 86' vs Ucraina (1 gol), 90' vs Francia

Jeff Ekhator (Italia U21): 18' vs Svezia U21, 16' vs Armenia U21 (1 gol)

Seydou Fini (Italia U21): 7' vs Svezia U21, 16' vs Armenia U21 (1 assist)

Johan Vasquez (Messico): 90' vs Colombia, 90' vs Ecuador

Hugo Cuenca (Paraguay): 11' vs Giappone, 62' vs Corea del Sud

Ruslan Malinovskyi (Ucraina): 87' vs Islanda (2 gol), 71' vs Azerbaigian (1 gol, 1 assist)