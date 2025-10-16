Dalla Serie B alla Nazionale: Modena, Beyuku titolarissimo. Con la Francia per il bronzo mondiale

Nel corso della pausa per gli impegni delle nazionali la Serie B ha visto ben 41 giocatori partire per vestire la maglia del proprio paese sia a livello di squadra maggiore sia a livello di Under. Analizziamo squadra per squadra come sono andati.

Oltre al giovane francese Gady Beyuku, ancora impegnato al Mondiale Under 20, il Modena ha dato alle nazionali in questa pausa anche il difensore centrale Alessandro Dellavalle convocato da Silvio Baldini per l’Under 21.

L’azzurrino non è stato però impiegato restando in panchina contro la Svezia e andando in tribuna nella sfida contro l’Armenia. Diverso invece l’utilizzo del francese che è il titolare inamovibile sulla corsia destra del ct Diomede. Il calciatore dei Canarini ha infatti saltato solo la sfida contro la Nuova Caledonia, a qualificazione già ottenuta, giocando invece titolare contro Sudafrica, Stati Uniti, Giappone – in campo per 120’ visti i tempi supplementari – e infine Norvegia. 120’ in campo anche nella semifinale persa contro il Marocco ai calci di rigore: proprio dagli undici metri il difensore del Modena fallisce il secondo tiro, imitato poi dal marocchino Hamony poco dopo con i sesti rigoristi che sono stati poi decisivi per la qualificazione dei nordafricani alla finalissima. Beyuku non tornerà subito in Italia visto che sabato è in programma la finale per il terzo posto fra Francia e Colombia.

I convocati:

Alessandro Dellavalle (Italia U21): in panchina contro la Svezia; in tribuna contro l’Armenia.

Gady Beyuku (Francia U20): 90’ contro il Sudafrica; 90’ contro gli Stati Uniti; panchina contro la Nuova Caledonia; 120’ contro il Giappone; 90’ contro la Norvegia; 120’ contro il Marocco con rigore sbagliato.