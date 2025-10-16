Soule su Allegri: "Impazziva in allenamento: una volta mi fece tagliare i capelli tinti"

L'attaccante della Roma, Matias Soulé, si è raccontato in una intervista rilasciata a Il Messaggero oggi in edicola. Fra le sue parole, anche un passaggio legato a quando giocava nella Juventus, con Massimiliano Allegri in panchina.

Questo il suo racconto: "Con Allegri non ho giocato tanto ma mi sono allenato e mi teneva sempre in considerazione. Lui ad esempio mi ha insegnato la compattezza, si dice così? Non voleva che entrassero i palloni: se provi ad uscire palla al piede e questa passa al di là della linea, è capace d'impazzire anche in allenamento".

D'altra parte però, su di lui racconta anche della libertà che godeva in fase offensiva: "Allegri però è anche quel tipo di allenatore che lascia piena libertà in fase offensiva, puoi fare ciò che ti riesce meglio, come del resto fanno i grandi allenatori come lui, Ranieri, Di Francesco, Gasperini. Se fai bene la fase difensiva, il gol in qualche modo arriva, i grandi allenatori sono soprattutto quelli così".

Spazio poi a un aneddoto: "Se è vero che Allegri mi ha fatto tagliare i capelli? Sì, ero appena tornato dall'Argentina e lì era inverno. Me li ero fatti un po' crescere e tinti di biondo. Il primo giorno non mi disse niente. Poi, il giorno dopo, si arrabbiò non ricordo per cosa, e all'improvviso mi disse che dovevo tagliarmi i capelli altrimenti potevo anche non presentarmi più. Io ero piccolino, figuratevi, concluso l'allenamento sono subito corso dal barbiere".