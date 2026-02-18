Serie C, Giudice Sportivo: due giornate a Coppitelli e Raffaele. Tutte le squalifiche

Arrivano le decisioni del Giudice Sportivo di Serie C in merito alle gare della 27ª giornata di campionato.

AMMENDE

Sanzione da 1.500 euro al Casarano, da mille euro al Ravenna, da 900 euro al Livorno, da 800 euro a Cavese e Pineto, da 500 euro alla Virtus Verona, da 100 euro alla Triestina.

DIRIGENTI

Inibizione fino al 16 aprile per il ds della Vis Pesaro, Michele Menga, dopo la gara contro il Campobasso "per avere, al 46° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, in occasione di una revisione FVS, protestava

platealmente proferendo parole irrispettose nei loro confronti per contestarne l’operato".

Inibizione fino al 3 marzo e multa di 500 euro per il direttore sportivo del Sorrento, Davide Cacace, dopo la gara contro il Monopoli "per avere, al termine della gara, mentre l’Arbitro si trovava ancora sul terreno di gioco, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, gli si avvicinava proferendo parole irriguardose e irrispettose nei suoi confronti per contestarne l’operato".

ALLENATORI

Due giornate di squalifica per il tecnico della Casertana, Federico Coppitelli, e per quello della Salernitana, Giuseppe Raffaele. Un turno di stop è stato, invece, comminato a Luciano Foschi, allenatore del Renate e a Fabio Gallo del Vicenza.

CALCIATORI

Un turno di stop è stato comminato a Latki e Manfrin (Arzignano Valchiampo), Salines (Campobasso), Mercadante (Casarano), Viscardi (Casertana), D'Alessio (Cittadella), Marrone (Lecco), Battocchio (Monopoli), Aidoo (Pergolettese), Riccardi (Perugia), Anacoura, Bani e Okaka (Ravenna), Spedalieri (Renate), Falasca (Team Altamura) e Patanè (Virtus Verona).