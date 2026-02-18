Bodo-Inter, il capo della polizia del Nordland: "Abbiamo i nomi di 50 tifosi nerazzurri pericolosi"

Questa sera alle ore 21:00 l'Inter scende in campo ospite del Bodo/Glimt, in Norvegia quasi dalle parti del Circolo Polare Artico, per la partita valevole come gara d'andata del playoff di Champions League.

Al seguito dell'Inter, nelle fredde lande del Nord Europa, sono arrivati a seguito anche alcuni sostenitori dei nerazzurri, poco più di 400. E in Norvegia la cosa ha destato un aumento dell'attenzione, alla luce del divieto di trasferte esistente in Italia per i tifosi dell'Inter, che fino al 23 marzo non potranno seguire la squadra in giro fuori casa, almeno in Serie A.

Il divieto di trasferta per i tifosi dell'Inter vale solo in Italia, ma questo non significa che le autorità di sicurezza in Norvegia non stiano pensando comunque ad adottare delle contromisure. Lo racconta il quotidiano locale Dagbladet, che propone un'intervista a Bent Are Ailertsen, capo del distretto di polizia del Nordland (la regione della città di Bodo).

Spiega quest'ultimo: "Abbiamo preso in considerazione tutti i possibili scenari. Abbiamo il controllo degli hotel di Bodo e il supporto della polizia italiana. C'è un numero di persone, una cinquantina, che consideriamo ad alto rischio. Dovessero presentarsi, verrebbero arrestati. Cerchiamo comunque di mantenere un basso profilo e di accogliere con un sorriso. La nostra esperienza ci insegna che funziona meglio".