Union Brescia, Pasini operato al menisco del ginocchio sinistro. Intervento perfettamente riuscito
Fermo dallo scorso 14 dicembre per un problema al ginocchio, Nicola Pasini, difensore centrale dell'Union Brescia, ha deciso di risolvere il problema alla base ricorrendo alla chirurgia. Il giocatore, come fa sapere il club in una nota pubblicata pochi minuti fa, si è sottoposto a un intervento chirurgico al menisco del ginocchio sinistro.
Di seguito il comunicato dell'Union Brescia:
"Union Brescia comunica che, nella giornata odierna, il calciatore Nicola Pasini è stato sottoposto a Bologna a un intervento chirurgico al menisco del ginocchio sinistro.
L’intervento è perfettamente riuscito.
Nei prossimi giorni verranno valutati gli effettivi tempi di recupero.
Il Club augura a Nicola una pronta e completa guarigione".
