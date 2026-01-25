Marelli: "Bremer si disinteressa del pallone e fa fallo su Hojlund, manca un rigore al Napoli"

Luca Marelli, ex arbitro e opinionista Dazn, è intervenuto nel post-partita di Juventus-Napoli per analizzare due episodi del match: "Su un cross dalla destra cadono in area sia Vergara che Hojlund. Per quanto riguarda il contatto Kalulu-Vergara non c'è nulla, ma il contatto tra Bremer e Hojlund va analizzato. Bremer si disinteressa del pallone e si interessa solo a impedire a Hojlund di arrivare sul pallone. Il danese aveva preso la posizione. Certo, si lascia andare facilmente poi, ma la trattenuta di Bremer è lunga e continua anche dopo che Hojlund è caduto. Per questo motivo a mio parere questo è un calcio di rigore che andava assegnato. Revisione VAR? Siamo sempre allo stesso discorso: non mi aspettavo un intervento del VAR, mi aspettavo che il rigore venisse fischiato in campo".

Sulle proteste di David per un rigore per la Juventus non segnalato.

"Nell'altra area di rigore c'è un contatto tra David e Vergara. Non c'è nulla, non ci sono elementi per un calcio di rigore. David si lamenta per la trattenuta di Vergara, ma è un contatto leggerissimo, non c'è calcio di rigore".