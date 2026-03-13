Marelli su Doveri per Monza-Palermo: “Chi doveva mandare? Un neopromosso?”

La designazione dell’arbitro Daniele Doveri per lo scontro diretto per la promozione fra Monza e Palermo ha alzato molte polemiche. Il motivo è da ricercare nell’arbitraggio del direttore di gara in Milan-Inter con l’episodio relativo a un possibile tocco di mano in area di Ricci che Doveri ha giudicato non punibile venendo poi scagionato anche dall’AIA.

Molti infatti, soprattutto sui social, hanno visto nella scelta una sorta di ‘punizione’ come accadde per Federico La Penna dopo la discussa decisione di espellere Kalulu in Inter-Juventus quando l’arbitro venne mandato in Serie B. A rispondere alle critiche e difendere l’operato del designatore Rocchi è intervenuto l’ex arbitro e oggi moviolista di DAZN Luca Marelli che sui propri canali social ha parlato così della scelta fatta.

"Giornalista: "Doveri promosso, ma lo mandano in Serie B! Ora, come sempre non giudico chi svolge il proprio lavoro. Ma questo non è lavoro, è clickbaiting.

Doveri esce nuovamente dopo il derby invece di osservare un turno di riposo che non sarebbe stato altro che normale turnover, considerando che alla CAN ci sono 42 arbitri per 20 partite. Oltre a ciò viene designato per Monza-Palermo, il big match della giornata di Serie B che vale letteralmente un pezzo di promozione diretta in Serie A.

Chi doveva mandare Rocchi? Un neopromosso? Ovvio che mandi l'arbitro che reputa più in forma tra quelli a disposizione. Forse sarebbe il caso di cominciare a farsi qualche domanda su ciò che leggiamo sui social".