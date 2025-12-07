Marelli sul gol della Juventus: "Locatelli entra sul pallone, corretto lasciar correre"

Luca Marelli, ex arbitro e moviolista per DAZN, ha analizzato negli studi dell'emittente televisiva il gol del momentaneo 1-1 della Juventus, nato da un recupero palla di Locatelli su Hojlund: "Il centrocampista bianconero entra sul pallone, è corretto lasciar correre. Successivamente c'è un contatto, ma è giusto non fischiare fallo".