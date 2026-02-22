Milan-Parma, Marelli sul gol di Troilo: "Blocco di Valenti volontario, non era da On Field Review"

Fa molto discutere quanto avvenuto a San Siro nelle ore 18, con la sconfitta per 0-1 del Milan contro il Parma maturata per il gol segnato all'81' dal difensore crociato Mariano Troilo, al termine di un calcio di punizione in cui a centro area hanno regnato i blocchi (uno, in particolare, di Valenti sul portiere rossonero Maignan). Qualche dubbio anche su un eventuale contatto tra Troilo e Bartesaghi che lo marcava, ma l'arbitro Piccinini, che inizialmente aveva annullato, ha optato a seguito di una revisione VAR molto lunga per cambiare idea e dare il gol.

L'episodio, considerando anche il peso sulla corsa Scudetto, sta scatenando le polemiche. E a dire la sua è intervenuto anche Luca Marelli, ex arbitro oggi moviolista di DAZN e una delle voci più riconoscibili a livello nazionale per quanto riguarda l'analisi degli episodi arbitrali discussi. Il quale esordisce così: "Sul contatto tra Troilo e Bartesaghi mi trovo perfettamente d’accordo con Ambrosini, anche perché bisogna considerare la dinamica. Bartesaghi si piega, probabilmente anche perché sente la leggera pressione di Troilo. Ma in un primo momento non salta proprio, mentre Troilo salta abbastanza liberamente, per tanto questo direi di lasciarlo da parte e considerarlo regolare".

Approfondendo invece il blocco di Valenti su Maignan, dice Marelli: "A me pare molto volontario. Potrebbe essere anche uno schema, per carità. A me interessa il regolamento: cosa ci dice il regolamento? Sempre la regola 12, quella su falli e scorrettezze. In particolare a pagina 91 ci dice cos’è l’ostacolare l’avversario. Il primo capoverso ci dice “ostacolare la progressione di un avversario significa spostarsi sulla traiettoria di un avversario per ostruirlo, bloccarlo, farlo rallentare o costringere a cambiare di direzione quando il pallone non è a distanza di gioco di nessuno dei due calciatori”. È esattamente questo il punto. Il blocco di Valenti arriva quando viene battuto il calcio d’angolo. Ci sono anche dei micro movimenti di Valenti che sembra voler ostacolare Maignan. Per tanto a termini di regolamento questa rete non andava convalidata. Detto ciò, se volessimo considerare dubbia l’infrazione di Valenti in ogni caso non siamo di fronte ad un episodio da OFR. Siamo di fronte ad un chiaro ed evidente errore? No. Un contatto c’è stato, un blocco. Piccinini l’aveva valutato in campo: l’OFR a mio parere è fuori luogo. E bisogna considerare che Piccinini è stato tantissimo davanti al monitor, era molto in dubbio: è esattamente questo il punto. Essendo un dubbio non è da On Field Review".

Conclude quindi Marelli: "Vi ricorderete che ad Open VAR Gianluca Rocchi disse che l’episodio di Milan-Sassuolo era stato mal valutato. Per tanto, non era da considerare infrazione l’appoggio della mano di Loftus-Cheek sulla schiena del giocatore del Sassuolo dobbiamo pensare che anche questa sera l’appoggio su Bartesaghi possiamo considerarlo nei limiti. È un mezzo contatto che Piccinini non ha valutato come irregolare. Piccinini non si è soffermato su questo contatto ma solo su quello tra Valenti e Maignan".