Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Possibile rigore per l'Inter? Marelli: "Tocco di Ricci non punibile, a chiudere il braccio"

Possibile rigore per l'Inter? Marelli: "Tocco di Ricci non punibile, a chiudere il braccio"TUTTO mercato WEB
ieri alle 23:22Serie A
Paolo Lora Lamia

Episodio contestato nel finale di Milan-Inter, derby vinto dai rossoneri per 1-0 con gol decisivo di Estupinan. Si tratta del tocco col braccio da parte di Ricci, nel corso dei minuti di recupero. Una scelta che ha scatenato le proteste nerazzurre, già partite poco prima per l'annullamento del potenziale 1-1 sugli sviluppi di un calcio d'angolo.

Nel post partita, dagli studi di DAZN, sono state riportate le parole di Luca Marelli riguardo a tale situazione dubbia nell'area milanista. Assente per un'indisposizione e quindi non in collegamento né durante né dopo il derby, ecco la sua analisi: "Secondo le norme Fifa percepite dal campionato di Serie A, tocco di mano non punibile: movimento a chiudere e non allargare il braccio".

Articoli correlati
Milan-Parma, Marelli sul gol di Troilo: "Blocco di Valenti volontario, non era da... Milan-Parma, Marelli sul gol di Troilo: "Blocco di Valenti volontario, non era da On Field Review"
Hernanes sbotta: "Se Dazn mi richiama non vengo, qua non si parla di calcio. Chiamate... Hernanes sbotta: "Se Dazn mi richiama non vengo, qua non si parla di calcio. Chiamate Marelli"
Marelli sul secondo giallo a Kalulu: "Errore gravissimo, ma il VAR non può intervenire"... Marelli sul secondo giallo a Kalulu: "Errore gravissimo, ma il VAR non può intervenire"
Altre notizie Serie A
Inter, Chivu: "In attacco potevamo e dovevamo fare meglio, con l'Atalanta è da vincere"... Inter, Chivu: "In attacco potevamo e dovevamo fare meglio, con l'Atalanta è da vincere"
Milan, Allegri: "Guardo il +9 dal 5° posto più del -7 dall'Inter. Vogliamo tutti... Milan, Allegri: "Guardo il +9 dal 5° posto più del -7 dall'Inter. Vogliamo tutti la Champions"
Milan, Rabiot: "Scudetto? 7 punti sono tanti, ma vedremo cosa farà l'Inter" Live TMWMilan, Rabiot: "Scudetto? 7 punti sono tanti, ma vedremo cosa farà l'Inter"
Inter, Chivu: "Forse il Milan è stato aggressivo perché avevamo due ragazzini davanti"... Live TMWInter, Chivu: "Forse il Milan è stato aggressivo perché avevamo due ragazzini davanti"
Non solo i due ko nel derby: l'Inter e Chivu soffrono le big. Ma (per ora) sono sconfitte... Non solo i due ko nel derby: l'Inter e Chivu soffrono le big. Ma (per ora) sono sconfitte indolori
Inter, Akanji: " Ci abbiamo provato, ma non è stato abbastanza" Live TMWInter, Akanji: " Ci abbiamo provato, ma non è stato abbastanza"
Inter, Sommer: "Abbiamo una settimana intera per lavorare, testa all'Atalanta" Inter, Sommer: "Abbiamo una settimana intera per lavorare, testa all'Atalanta"
Milan, Saelemaekers e il duello con Dimarco: "Ho provato a bloccare i suoi cross"... Milan, Saelemaekers e il duello con Dimarco: "Ho provato a bloccare i suoi cross"
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Allegri uomo Derby: riapre la corsa scudetto e resta al Milan. Inter, ora bastano sette punti? Nerazzurri lenti e prevedibili, senza Lautaro è dura. Il rigore su Ricci non c’è. Juve, arriva la firma di Spalletti. Fiorentina, sempre più a rischio
Le più lette
1 Allegri uomo Derby: riapre la corsa scudetto e resta al Milan. Inter, ora bastano sette punti? Nerazzurri lenti e prevedibili, senza Lautaro è dura. Il rigore su Ricci non c’è. Juve, arriva la firma di Spalletti. Fiorentina, sempre più a rischio
2 Milan, Rabiot: "Scudetto? 7 punti sono tanti, ma vedremo cosa farà l'Inter"
3 "Mi ha chiamato traditore 50 volte, perché?": Mourinho sulla lite con Lucho Gonzalez
4 Bari, Di Cesare rivela: "Valutiamo la possibilità di andare in ritiro"
5 Milan, Allegri: "Guardo il +9 dal 5° posto più del -7 dall'Inter. Vogliamo tutti la Champions"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Milan-Inter 1-0, le pagelle: Estupinan disegno divino e di Allegri, Chivu deve arrendersi
Immagine top news n.1 Allegri non sbaglia un colpo: Milan mai ko con le big. Doppio 1-0 all'Inter e cinque vittorie su nove
Immagine top news n.2 Abbiamo una corsa Scudetto. Forse: il derby è rossonero, Milan-Inter 1-0, decide Estupinan
Immagine top news n.3 Roma, Gasperini: "Non usciamo ridimensionati. Mano Malinovskyi? Immagine netta"
Immagine top news n.4 I tifosi del Milan contro Bastoni: il difensore dell'Inter fischiato a ogni tocco di palla
Immagine top news n.5 Serie A, la classifica aggiornata: Roma ripresa dal Como, Genoa a +6 sulla Serie B
Immagine top news n.6 L'Inter perde anche Thuram: il francese non è stato convocato per il derby contro il Milan
Immagine top news n.7 Massara: "L'infortunio non incide sul rinnovo di Dybala. Venturino ha avuto un grande impatto"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Sarà l'ultimo derby con l'Inter per molti di questo ciclo nerazzurro Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Allegri e il futuro al Milan? In estate aspettatevi dei cambiamenti nella dirigenza
Immagine news podcast n.2 Come è andata l'avventura in Qatar di Marco Verratti in questa stagione
Immagine news podcast n.3 Calciomercato, preparatevi per un valzer di portieri che non avete mai visto prima
Immagine news podcast n.4 Dopo Pioli adesso rischia anche Vanoli: la Fiorentina può davvero cambiare?
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Braglia: "Milan, mi aspettavo qualcosa di più. Lazio, stupito che Sarri rimanga"
Immagine news Altre Notizie n.2 Massimo Orlando: "Scudetto già deciso. Lazio, Lotito dovrebbe mollare"
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Milan tenga vivo il campionato. Lazio, suicidio mediatico"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Inter, Chivu: "In attacco potevamo e dovevamo fare meglio, con l'Atalanta è da vincere"
Immagine news Serie A n.2 Milan, Allegri: "Guardo il +9 dal 5° posto più del -7 dall'Inter. Vogliamo tutti la Champions"
Immagine news Serie A n.3 Milan, Rabiot: "Scudetto? 7 punti sono tanti, ma vedremo cosa farà l'Inter"
Immagine news Serie A n.4 Inter, Chivu: "Forse il Milan è stato aggressivo perché avevamo due ragazzini davanti"
Immagine news Serie A n.5 Non solo i due ko nel derby: l'Inter e Chivu soffrono le big. Ma (per ora) sono sconfitte indolori
Immagine news Serie A n.6 Inter, Akanji: " Ci abbiamo provato, ma non è stato abbastanza"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Pescara, Gorgone: "Ho visto attenzione spietata. Pubblico dodicesimo uomo"
Immagine news Serie B n.2 Carrarese, Torregrossa: "Orgoglio per l'atteggiamento, abbiamo messo sotto il Palermo"
Immagine news Serie B n.3 Pescara-Bari 4-0, le pagelle: Luna park biancoazzurra, pugliesi troppo arrendevoli
Immagine news Serie B n.4 Catanzaro, Pittarello: "La Serie A è il sogno di tutti. Aquilani ha creduto in me"
Immagine news Serie B n.5 Da Spezia-Monza fino a Pescara-Bari, tutte le formazioni del turno di Serie B
Immagine news Serie B n.6 Serie B, goleada Pescara: Bari travolto 4-0 all'Adriatico, super Di Nardo
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Triestina, Voca: "Ci adattiamo per la squadra. Punto importante su un campo difficile"
Immagine news Serie C n.2 Serie C, 31ª giornata: il Gubbio vince il derby con la Ternana, colpo salvezza della Cavese
Immagine news Serie C n.3 Serie C, i risultati delle 17:30: colpi esterni per Sambenedettese, Potenza e Benevento
Immagine news Serie C n.4 Juventus NG, Brambilla: "Pagati i primi dieci minuti. Prestazione buona, ma è mancato il gol"
Immagine news Serie C n.5 Latina, Volpe: "Mancata la cattiveria che ha messo in campo la Salernitana"
Immagine news Serie C n.6 Serie C, i risultati al 45': Benevento corsaro a Sorrento, 0-0 a Guidonia e Foggia
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Lazio-Sassuolo, Sarri vuole il riscatto ma i neroverdi sono in fiducia
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Milan Inter
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Milan-Inter, il derby può riaprire la corsa scudetto?
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 L'appello di Reza Pahlavi, figlio dello scià: "L'Australia aiuti le calciatrici iraniane"
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia F., Soncin: "Soddisfatto dello spirito, vogliamo giocarci le nostre chance per il Mondiale"
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia F., Soncin: "Il rammarico è energia positiva. Se Piemonte ha questo fuoco dentro può aiutarci"
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia Femminile beffata nella ripresa, contro la Danimarca finisce 1-1
Immagine news Calcio femminile n.5 L'Italia Femminile in vantaggio contro la Danimarca al 45': decide un gol di Piemonte
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia-Danimarca, le formazioni: Soncin cambia modulo e lancia Piemonte-Dragoni dal 1'
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lo Monaco ricorda Orazio Russo: "Era il Catania. Un lottatore e un figlio per me" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento volata Champions: chi la spunterà? Pregi e difetti delle “partecipanti”