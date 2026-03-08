Possibile rigore per l'Inter? Marelli: "Tocco di Ricci non punibile, a chiudere il braccio"
TUTTO mercato WEB
Episodio contestato nel finale di Milan-Inter, derby vinto dai rossoneri per 1-0 con gol decisivo di Estupinan. Si tratta del tocco col braccio da parte di Ricci, nel corso dei minuti di recupero. Una scelta che ha scatenato le proteste nerazzurre, già partite poco prima per l'annullamento del potenziale 1-1 sugli sviluppi di un calcio d'angolo.
Nel post partita, dagli studi di DAZN, sono state riportate le parole di Luca Marelli riguardo a tale situazione dubbia nell'area milanista. Assente per un'indisposizione e quindi non in collegamento né durante né dopo il derby, ecco la sua analisi: "Secondo le norme Fifa percepite dal campionato di Serie A, tocco di mano non punibile: movimento a chiudere e non allargare il braccio".
Articoli correlati
Altre notizie Serie A
Editoriale di Enzo Bucchioni Allegri uomo Derby: riapre la corsa scudetto e resta al Milan. Inter, ora bastano sette punti? Nerazzurri lenti e prevedibili, senza Lautaro è dura. Il rigore su Ricci non c’è. Juve, arriva la firma di Spalletti. Fiorentina, sempre più a rischio
Le più lette
1 Allegri uomo Derby: riapre la corsa scudetto e resta al Milan. Inter, ora bastano sette punti? Nerazzurri lenti e prevedibili, senza Lautaro è dura. Il rigore su Ricci non c’è. Juve, arriva la firma di Spalletti. Fiorentina, sempre più a rischio
Ora in radio
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Allegri non sbaglia un colpo: Milan mai ko con le big. Doppio 1-0 all'Inter e cinque vittorie su nove
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Italia F., Soncin: "Il rammarico è energia positiva. Se Piemonte ha questo fuoco dentro può aiutarci"