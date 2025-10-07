Marino su Neres: "Non si può pretendere tutto e subito. Abbiamo visto di cosa è capace"

L'ex dirigente del Napoli Pierpaolo Marino è intervenuto ai micorofoni di Televomero per tornare a parlare della vittoria degli Azzurri in casa contro il Genoa nell'ultimo turno di campionato: "Hojlund che ha dimostrato di essere un bomber da 15-20 gol, De Bruyne ha risposto alle critiche e sta dimostrando il suo valore e Conte ha applicato importanti variabili strategiche e tattiche"

Su Spinazzola: "Lui viene in serie A come trequartista, lo scorso anno dissi che lo stavamo sottovalutando, lui ha avuto un gravissimo infortunio nell’Europeo, ci ha messo del tempo ma lo ha recuperato. Lui aggiunge la tecnica nel suo ruolo grazie al suo passato".

Su Neres: "Non si può pretendere tutto e subito, lo scorso anno abbiamo visto cosa è capace di fare, io mi aspetto di più. Come si può rinforzare l'organico Secondo me a gennaio forse l’acquisto di un centrocampista potrebbe essere la cosa più importante da fare, ma non vedo falle in questa rosa eccetto per eventuali situazioni di emergenza".