Marotta: "Serie A sia ascoltata di più. Non deve esserci contrapposizione forte con la politica"

È uscita da poco un'anticipazione di un'intervista che andrà in onda sui canali DAZN a Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, che si è espresso così sullo stato del movimento: "Dal 2006 c'è stato un calo netto dei valori e delle qualità delle nostre nazionali. Puoi cambiare allenatori e presidentI, ma oggi il prodotto è questo qua. Dobbiamo migliorarlo notevolmente".

Quanto tempo ci vuole per farlo?

"Non ci vuole certo un anno, minimo, minimo 4-5 anni".

Malagò è l'uomo giusto per la FIGC?

"La Serie A si è espressa in questo modo. Prima dell'uomo, ritengo prioritario quello che può essere il ruolo della Serie A, che è la locomotiva del calcio e deve essere ascoltata in modo maggiore. Voglio che non ci sia una contrapposizione forte con il mondo della politica, ma ci sia di pari passo un cammino che ci porti ad affrontare la strada migliore per valorizzare questo asset che ha la nostra Italia".