TMW Radio Bonanni: "Roma, Gasperini soddisfatto di come si è risolta la questione con Ranieri"

L'ex calciatore e tecnico Massimo Bonanni è stato ospite di TMW Radio, durante Maracanà. Queste le sue parole:

Il caso Gasperini-Ranieri si è risolto con l'allontanamento del senior advisor. Che idea ti sei fatto della questione?

"Credo che da oggi parta la scommessa più grande che Gasperini abbia mai fatto da quando allena. È in una grande società che gli ha dato pieni poteri. Da oggi mi aspetto grandi cose da un tecnico che nelle sue avventure ha sempre avuto grande potere. Ora mi aspetto moltissimo da lui, dato che non può più sbagliare. Questo risultato lo ha voluto lui e io sono convinto che sia contento di come si è risolta la questione. Ora sceglierà ogni persona dello staff e poi valuteremo i risultati. Avrà più pressioni sicuramente, ma le ha volute lui".

Nel fine settimana si gioca Juventus-Milan, Che partita sarà?

"La Juventus in questo momento sta un po' meglio, ma sono molto curioso. Il Milan credo che imposterà la partita con attesa e contropiede".

Leao e Pulisic non sono in un grande momento al Milan. Che valutazioni faresti su di loro?

"Penserei più ad una cessione del portoghese e alla permanenza di Pulisic".