Inter, Marotta: "Rinnovo per Chivu? Ha già un anno di contratto. Palestra ci piace ma..."

Giuseppe Marotta, presidente e amministratore delegato dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della sfida contro il Cagliari. "Prima della comunicazione di Chivu dobbiamo apprezzare il suo modo di lavorare e concepire il calcio, chiaro che la comunicazione è un aspetto altrettanto utile e importante per l'allenatore. Dobbiamo apprezzarne la qualità e gli obiettivi che pone ogni volta che parla, credo che abbia superato anche questo test".

Palestra è un prospetto da Inter?

"Innanzitutto sono contento come italiano, visto che si parla tanto della crisi di talenti della nostra Nazionale. Lui è un talento, poi da qui a diventare campione ce ne passa. Però sta dimostrando con i fatti di essere all'altezza, non solo del Cagliari, ma anche di poter aspirare ad avere un ruolo importante nella Nazionale, è un buon giocatore ma è dell'Atalanta. Non posso far altro che apprezzarne le doti e le qualità".

Chivu sempre più al centro del club?

"Sono molto contento delle sue prestazioni, ha dovuto pagare lo scotto dell'adattamento e del dover diventare esperto nel gestire una squadra che genera molta pressione. Le difficoltà maggiori sono state queste. L'allenatore capisce molto di calcio, è un leader riconosciuto dello spogliatoio, non vedo che una carriera ricca di successi per lui e noi siamo orgogliosi di averlo con noi".

Rinnovo pronto?

"Lui ha già un contratto di un altro anno, ma quello del contratto è un aspetto formale, nella sostanza è automatico che gli venga riconosciuto il lavoro fatto".