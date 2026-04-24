Terim e lo sgarbo a Costacurta. Maldini: "Chi ha fatto la storia deve essere trattato diversamente"

Paolo Maldini, ex difensore e leggenda vivente del calcio italiano, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport in occasione del 60° compleanno di Alessandro Costacurta: "Un aggettivo per descriverlo sarebbe troppo banale. Anche come calciatore... Se mancava un centrale c'era lui, mancava un terzino e c'era lui... Un professore, posso definirlo così".

È stato difficile trovare una foto di Costacurta con una delle tante coppe che ha vinto.

"Quando festeggiavamo era uno dei primi ad andare in spogliatoio... A Perugia eravamo insieme lì dopo lo scudetto, ce li godevamo alla nostra maniera. Ogni tanto ci siamo anche lasciati andare e ci siamo anche divertiti nella nostra vita, non siamo due bacchettoni (ride, ndr)".

Per Costacurta il peggior allenatore avuto è Terim.

"A volte gli allenatori arrivavano in un momento storico difficile, non è un caso se il rapporto non sia stato ottimale e sia durato meno di altri. È un amico, però succede... Anche Tabarez è arrivato in un momento difficilissimo, il fallimento non è solo suo, ma è di tutto l'ambiente. Il rapporto con certi giocatori che hanno già fatto la storia deve essere trattato in un'altra maniera (in riferimento al mancato avviso a Costacurta della non convocazione per un match contro il Torino, ndr)".