Fra un compratore da trovare e il progetto Stadio-Clinica, a Terni sono giorni decisivi

In casa Ternana la situazione corre sempre sul filo del rasoio con da una parte la squadra che lotta per la promozione attraverso i play off e dall’altra una società che viaggia verso il fallimento se non verrà trovato un compratore in tempi brevi e la necessità di trovare le risorse per portare a termine il campionato.

“Non conosco esattamente le cifre, ma per finire il campionato servono circa 4-5 milioni di euro. Il curatore fallimentare mi sembra una persona capace, disponibile, e insieme al DG Mangiarano stiamo lavorando per arrivare a conclusione. - ha spiegato il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi - Bisogna trovare qualcuno che si accolli la squadra calcistica, semplicemente la squadra calcistica, entro credo il 17-18 maggio, anche perché poi cominciano i play off”.

Sullo sfondo resta sempre il famoso progetto Stadio-Clinica che, a detta del direttore generale Giuseppe Mangariano, che è anche amministratore di Stadium SPA, si farà e rappresenterà un valore aggiunto per chi acquisterà il club: “L’obbligo è morale nei confronti della tifoseria e della città visto che è stato preso un impegno ben preciso. Lo stadio si deve fare perché lo dicono le carte e i giudici, quindi ora presenterò tutta la documentazione necessaria per proseguire l’iter come richiesto da Comune su input della Regione. Chiunque sarà il nuovo proprietario si troverà uno stadio, un centro sportivo per un opera unica nel suo genere”.