TMW Juventus, c'è l'intenzione di offrire il rinnovo a Kalulu. Ma c'è il Manchester United

La Juventus sta valutando di rinnovare il contratto di Pierre Kalulu, difensore francese che nelle ultime due stagioni è stato fra i più positivi con tutti gli allenatori comparsi sulla panchina bianconera. Da Thiago Motta a Igor Tudor, passando per Luciano Spalletti: l'ex Milan ha fatto benissimo, meritandosi prima il riscatto a una cifra non straordinariamente alta - 16 milioni di euro nella scorsa estate, dopo il prestito da 3 nel 2024 - e ora un nuovo prolungamento, magari fino al 30 giugno del 2030 con un accordo rinnovato verso l'alto.

Le buone prestazioni però non sono rimaste inosservate in giro per l'Europa. Tanto che il Manchester United lo ha messo nel mirino per la prossima stagione. Durante la sfida di questo weekend, Milan-Juventus, ci sarà un emissario dei Red Devils.

Nel corso della sua carriera ha raccolto 112 presenze e 3 gol con il Milan, 87 gettoni e 3 reti con la Juventus, 16 apparizioni con il Lione e 36 partite con la seconda squadra dell'OL. Inoltre è sceso in campo 3 volte con la Francia, 3 con l'Olimpica, una con l'Under 23, 19 con l'Under 21, con 2 centri all'attivo, 3 con l'Under 20, 12 con l'Under 19 e 5 con l'Under 18. Nel suo palmares annovera uno scudetto, vinto con il Milan nel 2021-2022.