Abodi: "Ranieri patrimonio del calcio italiano. La Roma decide ciò che vuole, ma mi dispiace"

Oggi è stato ufficializzato dalla Roma l'addio di Claudio Ranieri, che ha ricoperto il ruolo di senior advisor del club nella stagione in corso. Dopo 9 mesi è arrivata già la separazione per volere della società e di Gian Piero Gasperini, che si era scontrato duramente con l'ex tecnico nato proprio nella Capitale. I Friedkin hanno scelto di schierarsi apertamente dunque con l'attuale allenatore, citato anche nel comunicato con cui è stato sollevato dal suo incarico il dirigente.

Anche Andrea Abodi, ministro per lo sport e i giovani del governo Meloni, ha commentato la notizia a margine della firma della dichiarazione di intenti per la lotta contro l'antisemitismo nello sport, come si legge su gazzetta.it: "La società decide ciò che vuole, mi dispiace per la circostanza: evidentemente c’è stato qualcosa che non ha funzionato. Rispettosamente mi limito a dire che Ranieri è un patrimonio del calcio italiano".