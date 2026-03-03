Inter, Marotta: "Nico Paz? Se ne parlerà a lungo, ma è di proprietà del Real Madrid"

Nell’intervista rilasciata nel corso del prepartita della semifinale di andata di Coppa Italia con il Como, Beppe Marotta, presidente dell’Inter, ha parlato delle voci di mercato che da mesi vogliono il club nerazzurro sulle tracce di Nico Paz.

Le parole di Marotta: “Nico Paz è sicuramente un giocatore interessante - ha detto il dirigente a Canale 5 -, che ha davanti una carriera di grande prospettiva, ma mi pare che sia di proprietà del Real Madrid e con un diritto di recompra dal Como. È stato bravo il Como a individuarlo e il Real anche a tenerlo stretto. Credo sia un giocatore di cui si parlerà tanto in futuro".

Gli accordi tra Como e Real Madrid prevedono la possibilità di riacquisto a 10 milioni di euro la prossima estate, o a 11 nel 2027. Uno scenario molto concreto, specie se in panchina dovesse rimanere Alvaro Arbeloa, che a livello giovanile ha già allenato Nico Paz. Le uniche, piccole, speranze dell’Inter sarebbero legate a un affare simile a quello che ha portato, in passato, Brahim Diaz al Milan. Ma non sembra così probabile.