Il ct del Canada: "Qui tanti italo-canadesi, tifino per noi se l'Italia si qualifica al Mondiale"

Qualora dovesse vincere i playoff e accedere alla Coppa del Mondo 2026, l'Italia di Gennaro Gattuso dovrebbe vedersela contro Canada, Qatar e Svizzera. Il commissario tecnico del Canada, Jesse Marsch, ha parlato ai microfoni della tv TSN del sorteggio.

Queste le sue parole: "Sì, penso che il Canada possa vincere il gruppo B. Dovremo essere in forma e farci trovare pronti, rimanendo focalizzati su noi stessi. Sapendo che potremo giocare in casa, il che è un bel vantaggio", ha spiegato.

Una battuta poi sul possibile scontro all'esordio contro l'Italia di Gattuso, visto che in caso di qualificazione degli Azzurri, Canada-Italia sarebbe il primo match: "Affrontare l'Italia se si qualifica ai playoff? Penso che giocare contro l'Italia sarebbe eccezionale. Ci sarebbero un sacco di italo-canadesi alla partita... e sarebbe meglio che tifassero per il Canada, è tutto quello che dirò (sorride, n.d.r.)".

Leggi qui l'esito dei sorteggi con la composizione dei gironi, gruppo per gruppo, nella Coppa del Mondo 2026.