Canada, il ct Marsch e il girone (potenzialmente) con l'Italia: "Gruppo entusiasmante"
“Sì, il nostro girone ci piace”. Jesse Marsch, commissario tecnico del Canada, commenta così ai canali ufficiali FIFA il gruppo B dei Mondiali 2026. Quello che, oltre ai padroni di casa, al Qatar e alla Svizzera, sarebbe quello dell’Italia se gli azzurri riusciranno a qualificarsi: “Penso che sia un girone entusiasmante, sicuramente impegnativo.
L’unica parte sfortunata per me è non conoscere ancora il terzo avversario, ma terremo d’occhio i playoff europei, sapendo che tutte e quattro le squadre hanno la possibilità di entrare nel girone.
Ma certamente, già solo guardando gli allenatori, con Murat Yakin e Julen Lopetegui nel nostro gruppo, sarà una grande sfida per me preparare quelle partite, ma è una sfida che mi entusiasma davvero”
