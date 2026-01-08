Il ct del Canada: "David ha sempre voluto la Juventus, anche nei momenti più difficili"

Jonathan David ha dato un segnale forte al mondo Juventus con la prestazione fornita martedì sera nella vittoria per 3-0 della sua squadra sul campo del Sassuolo. E per approfondire i temi legati al centravanti bianconero, l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha intervistato Jesse Marsch, commissario tecnico del Canada, proprio la selezione nazionale per la quale gioca David.

Marsch dice che si aspettava quel tipo di risposta da parte di David: "Conosco bene Jonathan, non ero preoccupato dopo il rigore sbagliato con il Lecce e le polemiche. Lo avevo visto dal vivo a Pisa, ci sentiamo spesso, ero sicuro che il gol presto sarebbe arrivato. E nemmeno l'abbraccio di tutti mi stupisce, questi sono gli atteggiamenti delle grandi squadre".

Prosegue quindi il selezionatore del Canada nelle sue riflessioni: "David alla Juventus è felice, anche nei momenti più duri mi ha sempre detto di voler rimanere. Ora non si fermerà più e segnerà parecchio, aveva bisogno solo di un periodo di adattamento. Dopo Haaland, è il miglior bomber con cui abbia lavorato. Ho avuto anche Nkunku, meno goleador ma con tanta qualità. Sono felice che il Milan gli stia dando fiducia". In conclusione, due parole anche per Spalletti: "Un top allenatore, la prossima volta che vengo in Italia spero di poter assistere a un suo allenamento alla Continassa".