Marsiglia ko, il ds Benatia: "Non sono preoccupato, giocando così ci rialzeremo"

Il Marsiglia cade contro il Lens e viene superato in vetta dal Paris Saint-Germain. Il direttore sportivo del club, Medhi Benatia, in zona mista ha però difeso la squadra di Roberto De Zerbi.

Queste le sue parole riportate da RMC Sport: "C'è un po' di frustrazione, delusione, soprattutto per i giocatori. Ho visto quello che i giocatori hanno fatto sia nel primo tempo contro lo Sporting che oggi contro un buon avversario... abbiamo fatto delle cose davvero buone e se ne esci con due sconfitte, è dura".

Poi aggiunge: "Ma bisogna guardare meglio al contenuto delle partite. Se perdi questo tipo di partite giocando in quel modo, significa che ci aspettano giorni migliori. L'anno scorso abbiamo fatto cose davvero buone, e a volte abbiamo avuto delle lacune, come ad Auxerre o Reims, quel tipo di sconfitte che ci hanno fatto molto male. I primi 20 minuti sono stati forse i migliori 20 minuti che abbiamo avuto con la palla, almeno da quando sono al club. Mi sono congratulato con l'allenatore per questo. E anche per il primo tempo, in realtà. Nella ripresa, abbiamo avuto delle situazioni. Alla fine, siamo stati sfortunati, hanno calciato il rigore al primo ingresso in area, l'autogol di Ben, che è stato molto sfortunato in quattro giorni. Sono cose che succedono nel calcio. In ogni caso, sono molto contento di come siamo apparsi, della prestazione. In termini di partita, è stata davvero buona".

Infine spiega: "Certo che ci sono ancora cose da migliorare, non dico che sia tutto perfetto. Soprattutto nel finale, abbiamo avuto spesso palla contro una squadra che gioca bene, molto complicata da affrontare. Dobbiamo costruire su questo. Ci sono state alcune cose molto buone, voglio ricordarlo, per continuare a lavorare su quello che abbiamo detto fin dall'inizio. È in questo tipo di partite che si impara molto, oggi c'era spazio per ottenere un risultato molto migliore di questa sconfitta".

Sul futuro: "Non sono affatto preoccupato. In passato abbiamo ottenuto vittorie, ci siamo detti 'OK, ce la prendiamo', mentre forse in partita non è sempre stato quello che voleva l'allenatore. Quando vedo questo tipo di partite, mi dico che non abbiamo avuto molta fortuna. Ma in partita, le idee, quello che volevamo mettere in campo, è esattamente quello che stiamo cercando di mettere in campo, con molta personalità, movimento. Da parte mia, non c'è alcuna preoccupazione".