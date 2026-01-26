Martin Terrier nuova idea per l'attacco del Napoli: chieste informazioni al Bayer Leverkusen

In casa Napoli questi ultimi giorni di mercato saranno importanti per regalare a Conte i rinforzi resi necessaria dalla cascata di infortuni che sta condizionando le scelte del tecnico: in queste ore Manna ha chiesto informazioni per Martin Terrier, esterno sinistro offensivo del Bayer Leverkusen, fa sapere la redazione di Sky Sport. Il 28enne ha giocato pochissimo in questa prima parte di stagione, ma è comunque riuscito a mettere a referto 3 gol, uno ogni 116 minuti per l'esattezza.

Nato il 4 marzo 1997 ad Armentières, ha iniziato la sua carriera nel settore giovanile del Lille, club con cui ha esordito in prima squadra nel 2016 dopo aver percorso tutta la trafila delle giovanili dal 2004. Dopo un'esperienza iniziale limitata con i francesi, nel 2017 è passato in prestito allo Strasburgo, dove ha avuto l'opportunità di giocare con continuità in Ligue 1 e di mettersi in evidenza come ala offensiva versatile e incisiva. Questa parentesi gli ha aperto le porte del ritorno al Lille e poi del trasferimento al Lione nel 2018, club in cui ha trascorso diverse stagioni diventando un elemento chiave dell'attacco, contribuendo a una fase di crescita personale e a prestazioni di alto livello in campionato e competizioni europee. Nel 2022 è passato al Rennes, dove ha vissuto probabilmente il periodo più prolifico e maturo della sua carriera, consolidandosi come uno degli attaccanti più affidabili e completi della Ligue 1 grazie alla sua capacità di giocare in più ruoli offensivi.

Nell'estate 2024 ha compiuto il salto in Bundesliga, approdando in un club di alto profilo reduce da successi recenti, il Leverkusen, dove continua a contribuire con la sua esperienza e qualità tecnica. In nazionale ha rappresentato la Francia nelle giovanili (soprattutto Under-21), senza però debuttare in assoluto con la maggiore.