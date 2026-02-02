Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Massimo Orlando: "Questa Inter è irraggiungibile. Frattesi ha perso fiducia"

Massimo Orlando: "Questa Inter è irraggiungibile. Frattesi ha perso fiducia"
Ospite di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore Massimo Orlando.

Una fotografia di questa giornata a chi la dedica?
"L'Inter, che sembra un'altra squadra rispetto alle altre. In tutti i reparti è solida, quando c'è da fare gol lo fa, subisce pochissimo, ha trovato quella continuità che non aveva all'inizio. Ora sembra irraggiungibile. Sulla Juve dico che Spalletti merita i complimenti. Il Parma ha fatto tanti errori, ma la Juve gioca benissimo a calcio". 

Inter, cosa aggiunge?
"Credo che siano talmente più forti degli altri che pensare che abbia un periodo negativo o un crollo mi sembra improbabile. Onestamente complimenti a Chivu, ogni volta che lo sento parlare mi fa pensare a una persona intelligente, preparata, che ha creato un grande gruppo. Ha portato quel qualcosa in più che i ragazzi ora gli stanno ridando in campo".

C'è chi dice che però questa Inter non vince i confronti diretti:
"Pura casualità per me. Con la Juve 5' fatali, col Milan sappiamo come è andata, se fai 2-0 cambia la partita. A Napoli secondo tempo in difficoltà, ma era l'Inter di inizio campionato. La bravura di un allenatore, quando entri in uno spogliatoio con tanti campioni, è la gestione. Se non sei bravo, non ti seguono e ti fanno fuori. Lui invece sa veramente comunicare e lavorare".

Milan, Allegri risponde a Conte. Che ne pensa?
"Allegri ha detto bene, Conte sbaglia. E' un amico Antonio, ma quando ha queste uscite...capisco il momento, è difficile lavorare così ma fai parte del sistema, guadagni 9 mln l'anno e le tante partite ti danno i soldi anche per questo. Sennò vai ad allenare una squadra che gioca una volta a settimana. Brutto vedere il Napoli, che aveva anche le sfide più facili, uscire dalla Champions".

Frattesi è da tenere?
"Non l'ho visto bene l'altra sera ma lo capisco, quando non hai continuità, giochi poco, perdi fiducia. La mia sensazione è questa, ma rimane un giocatore che mi piace molto. Zielinski è tornato quello che avevamo visto a Napoli, Frattesi mi sembra sia retrocesso".

