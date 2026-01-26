TMW Radio Massimo Orlando: "Milan, non puoi giocare sempre così. Juve, ora c'è chimica"

L'ex calciatore Massimo Orlando è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà.

Roma-Milan come l'ha vista?

"Grande primo tempo della Roma, che non è riuscita a fare gol incredibilmente. Malen bravo a smarcarsi ma davanti al portiere non bene. però grande Roma, poi il secondo tempo il Milan, quando non subisce gol, trova sempre la rete. Pensavo finisse lì, invece la Roma ha reagito e trovato meritatamente il pari. Il Milan se gioca così non può arrivare da nessuna parte, solo in Champions e non lo Scudetto. Non puoi pensare che il portiere pari sempre tutto".

Modric incredibile per i recuperi che ha fatto:

"Un campione vero. Ha capito le difficoltà, è intelligente tatticamente e si è messo lì, al posto giusto. Almeno 4 volte ha salvato con un suo intervento. E' l'intelligenza tattica che ha e che lo fa essere campione".

Perchè la Roma segna poco?

"Arriva con facilità avanti, poi tanti cross sbagliati, tiri dal limite che non vanno. Per me è solo una questione di casualità. Gasperini tranquillo? Il Milan se va avanti è difficile riprenderlo, quindi...E' vero che contano i risultati, ma il Milan non può giocare sempre così. Tutte le volte il portiere deve fare dieci miracoli".

Inter, è fuga per il titolo?

"E' una spallata forte, perchè sono più forti e non per il vantaggio. Il Milan deve sperare di restare a questa distanza e che l'Inter vada in difficoltà per le partite in coppa. La Roma sta già compiendo un miracolo, il Napoli è fuori con tutti questi infortuni, e fa fatica anche per la zona Champions se non rientrano in tempo".

Chivu sta facendo un grande lavoro comunque:

"Vero, ha il gruppo in mano, ha creato un ambiente bello, che è fondamentale".

Il Como va messo nella corsa Champions?

"Certo che va messo, gioca un calcio fantastico e non ha le pressioni di altre squadre".

Come valuta la vittoria del Juve sul Napoli?

"A fine partita ho sentito Locatelli, che ha detto che hanno trovato una chimica di squadra e un'intesa che non c'era prima. Ha sottolineato il lavoro del tecnico, ora sono squadra e dunque cresce la fiducia. Penso possa solo migliorare, vanno fatti i complimenti a Spalletti".

Napoli, addio Scudetto?

"E' falcidiato dagli infortuni e tutto questo va a ricadere su tecnico e ambiente. Quando ti mancano tutti quei giocatori non è facile. Per me il napoli rischia anche la zona Champions".

Ma a questa Juve serve davvero un centravanti?

"Sì, l'Inter segna e le altre faticano. Un centravanti ci vuole".