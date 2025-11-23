Materazzi: "Chivu un esempio di equilibrio. Modric è un campione vero"

Nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Marco Materazzi ha commentato la situazione in casa Inter partendo da Cristian Chivu:

"Com'era da giocatore? Uguale: un esempio di equilibrio. Quello nervoso ero io, dalla settimana prima iniziavo a non capire più nulla, diventavo intrattabile. In campo però la tensione diventava lucidità: un derby lo vinci curando tutti i dettagli, guai ad abbassare la guardia".

Quali potrebbero essere i giocatori a cui stare attenti? "Pulisic. Movimenti, imprevedibilità, freddezza: una bella grana. E Modric, un campione vero. Con lui il Milan ha messo nel motore una qualità che non tutte le squadre possono vantare. Mi aspettavo che avrebbe giocato così tanto anche a 40 anni, lo dice la sua storia: pochissimi infortuni. Loro invece stiano attenti a Calha, non solo perché è la sua partita, ma perché il nuovo modo di giocare dell’Inter lo esalta: più verticalità, più libertà di tiro da fuori".