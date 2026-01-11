Materazzi: "Stasera favorita l'Inter. A Napoli perse per un rigore mai visto nella storia del calcio”

Cresce l’attesa per la super sfida in programma questa sera a San Siro tra Inter e Napoli, dove si potrebbe già assegnare un primo, piccolo, pezzetto di Scudetto. A tal proposito, per commentare il match, a La Gazzetta dello Sport ha parlato l’ex difensore nerazzurro Marco Materazzi. Questa la sua analisi: “È favorita l’Inter, gioca in casa e qualitativamente è più forte, al netto degli scontri diretti. A Torino ha preso la Juve a pallonate, a Napoli ha perso per un rigore mai visto nella storia del calcio”.

Matrix ha poi elogiato il grande lavoro che sta facendo l’ex compagno di squadra Cristian Chivu: “Il cambio di passo Chivu è silenzioso. Chi vede le partite se ne accorge che qualcosa è cambiato. È una squadra riconoscibile, fluida. Crea tanto, tantissimo, e lui è entrato nella testa dei giocatori. Non ho mai avuto dubbi perché so che uomo è”.

Infine, il difensore Campione del Mondo prevede che saranno due attaccanti gli uomini decisivi questa sera: “Per me gli uomini decisivi saranno Thuram e Hojlund. Stravedo per Marcus, lui e Lautaro danno un senso e un’anima al gioco offensivo dell’Inter. Hojlund mi ha impressionato in Supercoppa. Difende palla, lotta, corre, segna. È moderno, completo, tosto da marcare, avete visto col Milan a Riad? Uno così sposta la squadra”.