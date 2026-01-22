Mateta ha aperto, la Juventus non lo molla: ultimo tentativo col Palace, poi le alternative
Le carte si sono rimescolate all’improvviso attorno a Jean-Philippe Mateta. L’attaccante francese ha comunicato al Crystal Palace di voler cambiare aria, forte di un’intesa di massima in prospettiva con la Juventus, e ha chiesto di valutare soltanto soluzioni in Premier League o in Serie A, escludendo destinazioni extraeuropee come l’Arabia Saudita. A scriverlo è il Corriere dello Sport oggi in edicola.
Lo scenario è diventato così un vero e proprio bivio: da una parte la Juventus, dall’altra l’Aston Villa. I bianconeri mantengono i contatti con Londra ma non intendono spingersi oltre la formula già messa sul tavolo: prestito con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo in caso di qualificazione alla prossima Champions. Il Palace, invece, resta ancorato a parametri più stringenti e a una valutazione superiore ai 30 milioni, anche se non è escluso che col tempo si possa aprire a uno sconto.
Alla Continassa, però, non vogliono trascinare la trattativa all’infinito: l’effetto telenovela non è gradito e, se non si sbloccherà presto, la Juve potrebbe virare con decisione sull’alternativa Youssef En-Nesyri, profilo gradito anche al Napoli e allo stesso Aston Villa. Il Fenerbahce sarebbe più morbido sulla formula, accettando anche un prestito oneroso con stipendio interamente a carico del club acquirente.
