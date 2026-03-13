TMW Matri: "Mi aspettavo un calo dal Como e invece... Ma in Champions ci andrà la Juve"

Intervenuto in zona mista a margine del World Legends Padel Tour 2026, evento che ha raccolto a Milano tanti ex campioni, l'ex attaccante rossonero Alessandro Matri ha detto la sua anche su corsa scudetto e corsa Champions. Queste le sue dichiarazioni raccolte da TMW: "Lo scudetto dipenderà molto dall'andamento dell'Inter: il lavoro principale di Allegri sarà tranquillizzare la squadra, lavorare bene per raggiungere l'obiettivo Champions League e provando a vincerle tutte perché solo così puoi sperare di vincere il campionato".

Sul favorito in Champions: "È una bella lotta. Il Como mi ha stupito, pensavo avesse un calo e invece sta avendo grande continuità. Ma dico Juventus perché credo molto nel ritorno di Vlahovic: come Malen ha dato tanto alla Roma, il ritorno di un centravanti può dare qualcosa alla Juve".

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