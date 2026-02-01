1 febbraio 2015, Matri ritorna alla Juventus dopo due anni. Ma solo per sei mesi

L'1 febbraio del 2015 Alessandro Matri ritornava alla Juventus. Dopo due anni e mezzo con tre Scudetti vinti e 29 gol segnati, un'esperienza al Milan, una alla Fiorentina e una al Genoa - tutte di sei mesi - i bianconeri decidevano di riabbracciarlo.

Non sarà un grande bis, ma se la Juventus ha una Coppa Italia in più in bacheca è anche grazie a lui. Gol dell'apertura nel tre a zero contro la Fiorentina nel ritorno della semifinale, gol decisivo nei tempi supplementari per il due a uno finale contro la Lazio.

Curiosità, quattro anni prima - ma il 31 gennaio 2011 - la Juventus lo preleva dal Cagliari. "Il contratto prevede l'acquisto a titolo temporaneo a fronte di un corrispettivo di 2,5 milioni euro da versare in questo esercizio e la facoltà di esercitare, al termine della stagione sportiva 2010/2011, il diritto di opzione per l'acquisizione a titolo definitivo di Matri a fronte di un corrispettivo di euro 15,5 milioni, pagabile in tre esercizi". Massimo Cellino, presidente del Cagliari, commenterà così. "Se mi avesse detto voglio restare lo avrei accontentato e il discorso sarebbe slittato a giugno. Ma quando ho capito che per lui si realizzava un sogno e neanche raddoppiandogli lo stipendio sarebbe rimasto volentieri, allora ho deciso di dargli questa possibilità