Matri: "Malen sembra racchiudere tutte le caratteristiche dell'attaccante di Gasperini"

Alessandro Matri, ex attaccante, ha commentato al microfono di Dazn il successo della Roma contro il Cagliari e l'aggancio alla Juventus al quarto posto: "L'importanza della vittoria della Roma è tanta perché aggancia la Juventus, torna al quarto posto in zona Champions e ritrova fiducia. E poi trova il centravanti tanto cercato da Gasperini. Malen sembra racchiudere tutte le caratteristiche dell'attaccante di Gasperini e sta trovando la porta con grande facilità".

Gli scontri diretti diranno tante cose, arrivarci con la testa giusta è importante. La Roma sta arrivando a questi scontri diretti, è rientrata nei primi quattro posti, sta rispettando le aspettative di Gasperini. Dopo questi due scontri diretti si farà molto più chiaro il quadro per la lotta per la Champions League".

Nel post-partita si discute anche delle polemiche legate agli episodi arbitrali in tutta la Serie A. Questo il pensiero di Matri: "Io ho l'idea che a volte anche gli arbitri siano spiazzati. Il VAR ha deresponsabilizzato l'arbitro, nel dubbio va al Var. Anche loro, per non assumersi le proprie responsabilità, va al VAR, pensando che in tre sono ripartite le responsabilità".