L'Inter sfida il Como, QS apre con l'intervista al doppio ex Matteoli: "Ballo tra big"

"Como-Inter, ballo tra big". Il virgolettato che apre oggi la prima pagina di QS è attributo a Gianfranco Matteoli, doppio ex chiamato a presentare la sfida del Sinigaglia in programma domenica sera alle 20.45: "Domenica la sfida, il doppio ex Matteoli: 'Scudetto? Sarà di Chivu'". All'intero del giornale spazio all'intervista completa.

Di spalla si parla invece delle sconfitte incassate dal Bologna e dalla Fiorentina nell'andata dei quarti di finale di Europa e Conference League. Si parte dai rossoblu, sconfitti 3-1 in casa dall'Aston Villa: "Choc Bologna, quarti in salita. Il Dall'Ara è dell'Aston Villa". Poco sotto trova spazio il focus sui viola, ko 3-0 a Londra contro il Crystal Palace: "Fiorentina ko. Solo un miracolo può riportare in corsa i viola".

Questa l'analisi del tecnico rossoblu Vincenzo Italiano in conferenza stampa: "Speranze? Poche ma cercheremo di alimentarle perché ancora nulla è deciso. Avete visto anche in Champions che può capitare di tutto. Peccato per il terzo gol perché non dovevamo assolutamente concederlo al nostro avversario. La gara di ritorno è compromessa, non so quante percentuali di passaggio del turno ci siano ora ma faremo il possibile. Siamo stati sfortunati, non siamo riusciti ad avere continuità di prestazione, una cosa che è successa spesso in stagione. Io comunque ho visto un gran Bologna contro una squadra che tutti danno per vincente della competizione. Mi dispiace per questo splendido pubblico e per il risultato pesante".