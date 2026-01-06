Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Maurizio De Giovanni: "Lobotka fa sempre la differenza, c'è un Napoli con e un Napoli senza"

Maurizio De Giovanni: "Lobotka fa sempre la differenza, c'è un Napoli con e un Napoli senza"TUTTO mercato WEB
Oggi alle 08:26Serie A
Redazione TMW
fonte RADIO TUTTO NAPOLI
Il Bar di TuttoNapoli
Ascolta il podcast
Radio Tutto Napoli / Il Bar di TuttoNapoli
00:00
/
00:00

Maurizio De Giovanni, scrittore e giornalista, è intervenuto nel corso del "Bar di TuttoNapoli" sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito, in auto col DAB Campania o sulle app gratuite (qui per Iphone o qui per Android): "Il Napoli ha trovato un assetto e lo ha trovato da tempo, anche gli episodi di Benfica e Udinese derivano dal fatto che è venuto meno un interprete sostanziale quale Lobotka. Esiste un Napoli con Lobotka e un Napoli senza Lobotka. Senza di questo calciatore cambia tutto: trattiene palla quando deve trattenerla, verticalizza quando deve verticalizzare... Accanto a lui McTominay svolge un ruolo assolutamente perfetto, a suo agio, quello di mediano box to box. Lobotka è un giocatore fondamentale e mancando a Lisbona e a Udine ha creato due battute d'arresto.

Ma il Napoli ha da tempo trovato il suo assetto, che è questo con la difesa a tre: consente a Di Lorenzo di non sfiancarsi, consente a Politano di poter svolgere un ruolo da centrocampista con il difensore alle spalle e l'attaccante davanti; soprattutto consente a Neres di potersi muovere lungo tutto il versante offensivo, perché Elmas arretra e copre nel momento in cui è necessario. Purtroppo il Napoli ha un problema: non ha alternative nei reparti di centrocampo e attacco, mentre in difesa e sugli esterni si è coperti. Lang, Ambrosino, Vergara, lo stesso Elmas applicato in ruoli diversi, non hanno questa possibilità di essere alternative vere. E questo è grave perché noi ci apprestiamo ad affrontare una partita decisiva a Milano con l'Inter dove non si può perdere, perdendo andresti a cinque punti di distacco senza più scontri diretti. E a questa Inter, che ieri ho visto veramente notevole e impressionante, credo sia molto difficile recuperarli cinque punti. Quindi la partita di Milano è decisiva in un caso, non lo è se riusciamo a strappare un pareggio oppure a vincere".

Articoli correlati
Maurizio De Giovanni: "A Parma cancellato rigore per fallo inesistente. Col Cagliari... Maurizio De Giovanni: "A Parma cancellato rigore per fallo inesistente. Col Cagliari sarà dura"
De Giovanni: "Napoli, preoccupato che Conte abbia detto certe cose solo ora" De Giovanni: "Napoli, preoccupato che Conte abbia detto certe cose solo ora"
Maurizio De Giovanni: "Napoli, tre punti recuperabili quelli all'Inter ma..." Maurizio De Giovanni: "Napoli, tre punti recuperabili quelli all'Inter ma..."
Altre notizie Serie A
O Cancelo o niente: l'Inter ha deciso, a gennaio non arriverà un altro laterale destro... O Cancelo o niente: l'Inter ha deciso, a gennaio non arriverà un altro laterale destro
Juventus, non solo le manovre offensive: concorrenza al Barcellona per Senesi Juventus, non solo le manovre offensive: concorrenza al Barcellona per Senesi
Lazio, non solo cessioni. Oggi ci sarà la firma del rinnovo di Toma Basic: i dettagli... Lazio, non solo cessioni. Oggi ci sarà la firma del rinnovo di Toma Basic: i dettagli
Roma, tutto su Raspadori: accordo trovato con l'Atletico da giorni, ma l'ex Napoli... Roma, tutto su Raspadori: accordo trovato con l'Atletico da giorni, ma l'ex Napoli vacilla
Panchina cercasi, 50 nomi da tenere d'occhio. Lista più prestigiosa con Amorim e... Panchina cercasi, 50 nomi da tenere d'occhio. Lista più prestigiosa con Amorim e Maresca
Bologna, manovre a centrocampo: offerto Dele-Bashiru, piacciono Miretti e Fazzini... Bologna, manovre a centrocampo: offerto Dele-Bashiru, piacciono Miretti e Fazzini
Juventus, Spalletti punterà su Miretti per sostituire Conceicao Juventus, Spalletti punterà su Miretti per sostituire Conceicao
Lite con Osimhen, Lookman minimizza: "Successo niente, solo una discussione in campo"... Lite con Osimhen, Lookman minimizza: "Successo niente, solo una discussione in campo"
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Juventus al bivio: sconfessare il grande acquisto estivo o dare fiducia a chi non segna? C'è una soluzione che può mettere tutti d'accordo
Le più lette
1 Milan-Genoa, le probabili formazioni: torna Pulisic. Fullkrug ancora in panchina
2 Juventus al bivio: sconfessare il grande acquisto estivo o dare fiducia a chi non segna? C'è una soluzione che può mettere tutti d'accordo
3 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 5 gennaio
4 Lazio-Fiorentina, le probabili formazioni: Pedro centravanti. Torna Kean dal 1'
5 Parma-Inter, le probabili formazioni: Pellegrino sfida la ThuLa. Mkhitaryan titolare
Ora in radio
A Tutta C 09:40A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:30Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Primo piano
Immagine top news n.0 Lazio, non solo cessioni. Oggi ci sarà la firma del rinnovo di Toma Basic: i dettagli
Immagine top news n.1 Hellas Verona, in tanti su Giovane. Per la Roma è la prima scelta se non arriva Raspadori
Immagine top news n.2 Serie A, 19ª giornata LIVE: Openda torna titolare. Dovbyk favorito su Ferguson
Immagine top news n.3 Tanto tuonò, ma non piovve. Inter, saltato Cancelo: è fatta per il suo ritorno al Barcellona
Immagine top news n.4 La Juventus si muove per Chiesa, ma il Napoli spera. E il Liverpool detta le condizioni
Immagine top news n.5 Sarri perde un altro attaccante, Castellanos dalla Lazio al West Ham adesso è ufficiale
Immagine top news n.6 Cancelo ha preferito il Barcellona all'Inter: affare fatto, i dettagli dell'accordo
Immagine top news n.7 Guendouzi sempre più vicino all'addio alla Lazio: ha detto sì al Fenerbahce
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Come ha fatto il gioiello di De Zerbi a diventare una meteora della Roma Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Juventus, il regista è la priorità: ora Guido Rodriguez, per l'estate l'obiettivo è Tonali
Immagine news podcast n.2 Lazio finalmente il mercato. per Sarri un vice Zaccagni, una mezzala e il sostituto di Castellanos
Immagine news podcast n.3 Fiorentina, la rivoluzione di gennaio: ecco chi arriva e chi parte
Immagine news podcast n.4 Bentornato calciomercato. I colpi che ci aspettiamo in questo gennaio 2026
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Juve, Roma e Como per il 4° posto: la lotta vista dagli opinionisti
Immagine news Serie A n.2 È la miglior Inter di Chivu? Il pensiero degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Minelli: "Arbitri? Il problema parte da lontano. E' una gestione a fine corsa"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 O Cancelo o niente: l'Inter ha deciso, a gennaio non arriverà un altro laterale destro
Immagine news Serie A n.2 Juventus, non solo le manovre offensive: concorrenza al Barcellona per Senesi
Immagine news Serie A n.3 Lazio, non solo cessioni. Oggi ci sarà la firma del rinnovo di Toma Basic: i dettagli
Immagine news Serie A n.4 Roma, tutto su Raspadori: accordo trovato con l'Atletico da giorni, ma l'ex Napoli vacilla
Immagine news Serie A n.5 Panchina cercasi, 50 nomi da tenere d'occhio. Lista più prestigiosa con Amorim e Maresca
Immagine news Serie A n.6 Bologna, manovre a centrocampo: offerto Dele-Bashiru, piacciono Miretti e Fazzini
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Il Palermo sembra aver trovato la quadra: all in su Pierini del Sassuolo. Che non chiude Johnsen
Immagine news Serie B n.2 Il Bari vuole Caso per la sfida di sabato: si stringe col Modena per il prestito dell'attaccante
Immagine news Serie B n.3 Bari, l'influenza ferma Gaston Pereiro? Intanto primo allenamento in biancorosso per Cistana
Immagine news Serie B n.4 Carrarese, Bleve: "Abbiamo margini di miglioramento. Vogliamo iniziare bene il 2026"
Immagine news Serie B n.5 Venezia, domani può essere il giorno di Ambrosino: trovata l'intesa con il Napoli
Immagine news Serie B n.6 Samp, ecco Begic dal Parma. Arriva in prestito fino a giugno con opzione fino al 2030
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Salernitana, mister Raffaele è in stand by. Sputano però i primi nomi per la possibile sostituzione
Immagine news Serie C n.2 L'Union Brescia tenta di affondare il colpo per Cuppone del Cerignola. Entella alla finestra
Immagine news Serie C n.3 Aronica: "Il sogno calcistico è raggiungere i playoff con il Trapani. È dura, ma non mi arrendo"
Immagine news Serie C n.4 La Pro Vercelli ha il nuovo rinforzo tra i pali. Contratto semestrale per Del Favero
Immagine news Serie C n.5 Serie C, i marcatori: Bellini (Pianese) è il quarto giocatore a toccare la doppia cifra
Immagine news Serie C n.6 Dopo 20 giornate, in Serie C Arezzo e Benevento tornano in vetta nei rispettivi gironi: il punto
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Sassuolo Juventus
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Sassuolo-Juventus: bianconeri a caccia di riscatto, ma il Mapei resta terreno ostico
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Lecce-Roma, Gasperini sotto pressione: 4 sconfitte nelle ultime 5 trasferte
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 È la difesa a scaldare l'inizio del mercato. Juventus e Roma alla ricerca di rinforzi
Immagine news Calcio femminile n.2 Cresce ancora il Como Women: inaugurato oggi il nuovo fitness sport center
Immagine news Calcio femminile n.3 C'è un addio in casa Lazio Women. Ashworth-Clifford risolve con la società capitolina
Immagine news Calcio femminile n.4 Ternana Women, termina in anticipo l'avventura di Ferraresi: torna alla Juventus
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus, Elsa Pelgander torna in Svezia: ceduta a titolo definitivo al Djurgarden
Immagine news Calcio femminile n.6 Como Women, inaugurato il nuovo centro sportivo. Verdun: "Calciatrici al centro del progetto"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Chi sta meglio tra le cinque grandi? Il mercato invernale è pericoloso…