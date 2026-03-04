Milan, il ko di Gabbia dopo aver ritrovato la difesa: Allegri si affida ai due nuovi leader

Il Milan arriva al derby con segnali incoraggianti dalla difesa, ma anche con una nuova preoccupazione dall’infermeria. Dopo tre partite consecutive con almeno un gol subito, la squadra di Massimiliano Allegri è tornata a vincere mantenendo la porta di Mike Maignan inviolata nella trasferta di Cremona, un dettaglio non banale a pochi giorni da una sfida pesantissima.

Le notizie negative riguardano Matteo Gabbia. Il difensore, fermatosi nel riscaldamento della gara con il Parma e assente anche allo Zini, è stato operato a Londra dal professor Ernest Schilders per risolvere un’ernia inguinale. L’intervento, effettuato alla presenza del medico sociale Stefano Mazzoni, è riuscito e il club ha comunicato tempi di recupero di circa un mese.

L’assenza del centrale italiano pesa, ma è in parte compensata dall’ottimo momento di Koni De Winter. Il belga, dopo un periodo complicato culminato nella semifinale di Supercoppa contro il Napoli, è cresciuto molto nel 2026, giocando titolare in nove delle ultime undici partite. Con i suoi 191 centimetri è dominante nei duelli aerei e proprio contro la Cremonese ha spizzato il cross di Modric che ha portato al gol di Pavlovic. Nel dopogara ha scherzato: “Mi hanno dato l’assist?”.

Protagonista anche Strahinja Pavlovic, sempre più affidabile nel ruolo di braccetto sinistro. “Sono contento della mia stagione, devo dire grazie ad Allegri”, ha dichiarato il serbo. Con Maignan leader tra i pali e una retroguardia che ha subito dieci gol in meno rispetto a un anno fa, il Milan ha ritrovato solidità. Ma gli uomini dietro restano contati. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport.